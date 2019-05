Aston Villa sa vracia medzi elitu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Aston Villa - Derby County 2:1 (1:0)



Góly: 44. El-Ghazi, 59. McGinn - 81. Wagnorn



Aston Villa postúpila do Premier League

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 27. mája (TASR) - Futbalisti Aston Villy zvíťazili v pondelkovom finálovom zápase play off o postup do Premier League nad Derby County 2:1. "The Villans" sa tak vrátia medzi elitu po troch rokoch, keď ako suverénne najhorší tím zostúpili v sezóne 2015/2016.V londýnskom národnom stánku vo Wembley skórovala ako prvá Aston Villa na konci úvodného dejstva, keď sa v 44. minúte presadil hlavou Anwar El-Ghazi. Skóre zvýšil po chybe brankára Kelleho Roosa tak isto hlavičkou v 59. minúte John McGinn. Futbalistom Derby sa podarilo znížiť v 82. minúte presnou strelou Martyna Waghorna, no vyrovnať sa im už nepodarilo.