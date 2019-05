Zvolenčania bez trénera Summanena, s prípravou začnú až o dva mesiace

Ilustračné foto. Foto: TASR Ján Krošlák Foto: TASR Ján Krošlák

Zvolen 27. mája (TASR) - Fínsky hokejový tréner Raimo Summanen nebude pokračovať v klube HKM Zvolen. Vedenie klubu hľadá k hlavnému trénerovi Andrejovi Podkonickému asistenta s väzbami na zvolenský hokej. Podkonický to uviedol v rozhovore pre klubovú stránku.Summanen pôsobil pod Pustým hradom v sezóne 2018/2019 ako Podkonického asistent.prezradil Podkonický.V kádri zvolenského A-mužstva dôjde pred sezónou k viacerým zmenám. Tím už opustili Michal Chovan, David Růžička (obaja zamierili do Košíc) a Kanaďan Mark Fraser (Nemecko), zmluvy naopak predĺžili útočníci Rastislav Špirko a Miloš Kelemen.poznamenal Podkonický.Viaceré tipsportligové tímy už začali so spoločnou prípravou na suchu, vo Zvolene však idú inou cestou. Hráči absolvujú tréningy individuálne a zídu sa až 29. júla pred prvým spoločným tréningom na ľade.