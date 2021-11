Aston Villu doviedol do Premier League aj do finále pohára, ale po sérii prehier kouč Dean Smith skončil

Hrali finále Carabao Cupu

8.11.2021 (Webnoviny.sk) - Päť prehier za sebou bolo osudných pre Deana Smitha, trénera anglického futbalového tímu Aston Villa Birmingham . Definitívne mu zlomil väz piatkový neúspech na trávniku Southamptonu (0:1) v rámci 11. kola Premier League.Aston Villa je na 17. mieste tabuľky a má na konte len 10 bodov, o dva viac ako Burnley na prvej zostupovej pozícii. Deanov tím naposledy zvíťazil v 6. kole PL 25. septembra na ihrisku Manchestru United 1:0."Chceli sme sa kontinuálne zlepšovať a nadviazať na dobré výsledky z uplynulých sezón. To sa však dosiaľ neudialo, výkony aj postavenie v tabuľke nie sú v súlade s tým, čo sme od mužstva očakávali. Preto sme sa rozhodli pre zmenu na poste trénera," vyhlásil výkonný riaditeľ Aston Villy Christian Purslow.Dean Smith pôsobil na lavičke Aston Villy od októbra 2018, vtedy bolo mužstvo na 15. priečke tabuľky druhej najvyššej súťaže The Championship.Vo svojej prvej sezóne s ním ihneď vybojoval postup do Premier League a v ďalšom súťažnom ročníku sa s mužstvom dostal až do finále Anglického ligového pohára, tzv. Carabao Cupu.V uplynulej sezóne skončila Aston Villa v Premier League v pokojnom strede tabuľky na 11. mieste, ale v lete prišla o najlepšieho hráča - krídelníka Jacka Grealisha. Dvadsaťšesťročný reprezentant Anglicka zamieril do Manchestru City."Ešte raz sa za všetky tieto úspechy chceme poďakovať Deanovi Smithovi. Náš klub reprezentoval s dôstojnosťou a všetci jeho zamestnanci ho rešpektovali. V ďalšej kariére mu želáme len to najlepšie," dodal Purslow.