Vstupenky na rizikové zápasy majú vystavovať na konkrétne mená, viac priestoru by mala dostať aj polícia

Vymedzený priestor pre políciu

Porovnávanie s fotografiami je nevykonateľné

Novely vypúšťa zákaz konzumácie alkoholu

8.11.2021 (Webnoviny.sk) - Vstupenky na rizikové športové podujatia majú byť vystavované na konkrétne meno a priezvisko diváka. Vyplýva to z novely zákona o organizovaní verejných športových podujatí, ktorú ministerstvo školstva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Zámerom overovania totožnosti osôb je snaha o zvýšenie bezpečnosti na týchto podujatiach.Novela tiež napríklad zavádza povinnosť organizátora rizikového podujatia poskytnúť priestory v športovom zariadení pre nasadenie síl a prostriedkov príslušníkov Policajného zboru a na „bezprostredné vykonanie služobného zákroku, ak je narušený verejný poriadok, ochrana života, zdravia alebo majetku".„Ak je podujatie označené ako rizikové, tak je pre účely bezpečnosti dôležité zabezpečiť integrovaný prístup k bezpečnosti nielen mimo športového zariadenia, ale aj priamo v športovom zariadení, pričom je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že primárnu zodpovednosť za organizáciu a zabezpečenie podujatia má organizátor podujatia, avšak prístup k zabezpečovaniu bezpečnosti divákov musí byť spoločný," zdôraznilo ministerstvo školstva.Z uvedeného dôvodu je podľa rezortu nevyhnutné, aby na rizikovom podujatí sily a prostriedky polície mali vymedzené miesta aj v priestore športového zariadenia, pričom nenahrádzajú usporiadateľskú službu.„Tieto sily a prostriedky, ktorými polícia disponuje, plnia úlohu preventívnu a z taktického a časového hľadiska vedia na bezpečnostné riziká reagovať okamžite," uvádza rezort.Novela takisto z dôvodu lepšieho zabezpečenia bezpečnosti osôb a majetku na štadiónoch zvyšuje počet členov usporiadateľskej služby na rizikovom podujatí z 20 na 25 na 300 divákov a ak ide o rizikové podujatie zvyšuje aj percentuálny podiel všetkých členov usporiadateľskej služby ktorí sú odborne spôsobilými zamestnancami prevádzkovateľa strážnej služby alebo príslušníkmi obecnej polície z 50 na 60 percent.Zároveň novela vypúšťa povinnosť zabezpečiť, aby všetci členovia usporiadateľskej služby v prípade rizikového podujatia mali možnosť oboznámiť sa s fotografiami tváre fyzických osôb, ktorých účasť na podujatí bola zakázaná, keďže sa v praxi preukázala ako nevykonateľná.„V čase vstupnej kontroly pred začiatkom podujatia nie je pre usporiadateľa realizovateľné popri vstupnej prehliadke osôb, ktoré vstupujú na miesto konania podujatia, disponovať aj výpisom z informačného systému a kontrolovať podľa fotografie, či ide o osobu, alebo viaceré osoby, ktorým bol uložený zákaz. Plnenie povinnosti, aby sa osobám, ktorým bol uložený zákaz účasti na podujatiach, neumožnil vstup na podujatie, bude zabezpečený inými opatreniami," uvádza rezort školstva.Zároveň sa v rámci novely vypúšťa aj zákaz konzumácie alkoholických nápojov pri presune na športové podujatie.„Aplikačná prax poukázala na čiastočnú nevykonateľnosť predmetného zákazu, ako aj jeho obchádzanie. Na väčšine podujatí sa podáva pivo so 4,1 objemových percent alkoholu. Počas premiestňovania na podujatie alkohol účastník podujatia požívať nemôže, avšak po príchode do športového zariadenia si ho kúpi," uvádza ministerstvo s tým, že obdobná situácia je v prípade, ak účastník podujatia alkoholický nápoj iba drží v ruke počas presunu na podujatie, avšak nepožíva ho.„Predmetné ustanovenie malo negatívny dopad na všetkých účastníkov podujatia," dodal rezort.