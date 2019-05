Astronauti a osobnosti vyzývajú kandidátov do EP na ekologické záväzky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 13. mája (TASR) - Viacerí európski astronauti, známe osobnosti, ako aj mladí aktivisti bojujúci proti klimatickým zmenám vyzvali všetkých kandidátov v májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP), aby sa zaviazali podporiť opatrenia na riešenie akútnych výziev v oblasti životného prostredia. Uviedol to v pondelok portál euractiv.com.Výzva s názvom Objective Earth (Cieľ: Zem) má za svoj cieľ zablokovanie dotácií na fosílne palivá, obmedzenie využívania ornej pôdy na nepoľnohospodárske účely či urýchlenie stiahnutia chemických hnojív, ktoré ničia životné prostredie, ako je napríklad glyfosát.Ide o výzvu adresovanú kandidátom bez ohľadu na ich politickú príslušnosť. Jej signatármi sú napríklad francúzski astronauti Michel Tognini a Jean-Francois Clervoy, nemecký astronaut Klaus-Dietrich Flade a britská austronautka Helen Sharmanová. K výzve sa pridali aj francúzsky spevák Alain Souchon, šéf organizácie Svetobežníci Jean-Francois Rial, spoluzakladateľ organizácie Lekári bez hraníc Xavier Emmanuelli, francúzsky exminister životného prostredia Bruce Lalonde a má aj podporu mladých aktivistov stojacich za pochodmi proti klimatickej zmene, ktoré sa v posledných mesiacoch konali vo viacerých krajinách Únie.Výzvu, ktorú spustila iniciatíva francúzskeho pilota Gérdarda Feldzera a fotografa Yanna Arthusa-Bertranda, môžu podpísať nielen kandidáti uchádzajúci sa o mandát v EP, ale aj radoví občania členských krajín EÚ. Má ísť o podobu takzvanej zelenej dohody, za ktorou stál militantný ekológ a bývalý francúzsky minister životného prostredia Nicolas Hulot a v roku 2007 ju podpísali všetci kandidáti vo francúzskych prezidentských voľbách.uvádza sa v text výzvy, ktorá okrem iného volá aj po zdaňovaní palív v leteckej, námornej a vnútrozemskej vodnej doprave a čo najrýchlejšom zavedení trvalo udržateľnej dopravy.uviedli signatári výzvy v správe pre médiá. Podľa ich slov len vďaka zjednotenej, humanistickej a solidárnej EÚ bude možné uviesť do praxe opatrenia uvedené v Parížskej klimatickej dohode.(spravodajca TASR Jaromír Novak)