ThyssenKrupp hľadá nových partnerov po krachu fúzie s Tata Steel

Na archívnej snímke koncern ThyssenKrupp. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Essen 13. mája (TASR) - Nemecký gigant ThyssenKrupp bude ďalej hľadať partnerov pre svoje oceliarne po tom, ako upustil od fúzie s európskymi závodmi indickej spoločnosti Tata Steel. Uviedol to generálny riaditeľ spoločnosti Guido Kerkhoff.Kerkhoff sa v piatok (10. 5.) vzdal fúzie, ktorá mala byť kľúčovou časťou jeho plánu reštrukturalizácie, a namiesto toho sa rozhodol transformovať skupinu na holdingovú spoločnosť a ponúknuť akcie ziskových častí koncernu na burze.Dohodol sa s odborovými zväzmi na novej stratégii v snahe posunúť spoločnosť dopredu. Zahŕňa aj zrušenie 6000 pracovných miest, čo predstavuje približne 4 % pracovnej sily ThyssenKrupp. O návrhu bude hlasovať dozorná rada 21. mája.ThyssenKrupp upustil od dlho plánovanej fúzie s európskymi závodmi Tata Steel, ktorá by viedla k vytvoreniu druhého najväčšieho výrobcu ocele v Európe po ArcelorMittal. Odôvodnil to odmietavým stanoviskom regulátorov v Európskej únii.povedal Kerkhoff pre online vydanie denníka Handelsblatt.doplnil.Koncern ThyssenKrupp varoval, že tento rok oznámi negatívny peňažný tok. Hľadá preto riešenia.povedal Kerkhoff na otázku, či by investori mohli očakávať špeciálnu dividendu z výnosov.