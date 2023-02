Astronóm Juraj Tóth: Konjunkcie planét sú najmä estetickým zážitkom

Betlehemská hviezda začiatkom jari? Nevšedný úkaz, ktorý stojí zrejme aj v pozadí vzniku biblickej legendy, bude pozorovateľný 1. a 2. marca v skorých večerných hodinách, kedy sa na oblohe "na dotyk" priblížia planéty Venuša a Jupiter.





"Konjunkcia Venuše a Jupitera, tesné uhlové priblíženie dvoch najjasnejších planét na nočnej oblohe, nastane 2. marca skoro ráno, ale to budú obe telesá od nás nepozorovateľné – budú v tom čase pod obzorom. Preto najlepšie pozorovacie podmienky zo Slovenska budú 1. marca alebo 2. marca večer nad juhozápadným obzorom. Planéty sa ocitnú blízko seba a budú nápadné svojou jasnosťou," povedal astronóm Juraj Tóth z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.Venuša a Jupiter sú najjasnejšími telesami na nočnej oblohe. Jupiter má zdanlivú veľkosť – 1,9 magnitúda (mag – stupnica, pri ktorej platí nepriama úmera, teda čím vyššie číslo, tým menej jasný je objekt). Počas zimy bol viditeľný večer aj v nočných hodinách, v tomto období zachádza za obzor po 20. hodine. Plynový obor s 92 známymi mesiacmi sa opäť objaví na rannej oblohe začiatkom leta – a na jeho konci bude opäť vychádzať v neskorších večerných hodinách.Venuša je vnútorná planéta, čo znamená, že jej obežná dráha je bližšie k Slnku, než obežná dráha Zeme. Nikdy ju preto nevidíme počas noci, vždy len ako Zorničku – ak vychádza pred východom Slnka –, alebo ako Večernicu, ak žiari na oblohe za súmraku. To je aj prípad týchto dní a týždňov, keď Venuša zapadá okolo 20. hodiny večer a dovtedy žiari nad západným obzorom s jasnosťou – 3,9 mag. Jej svetlo môže byť také silné, že v tmavom prostredí vrhá tiene.Obe planéty sa k sebe zdanlivo približujú už teraz. Samozrejme, v skutočnosti sú od seba vzdialené stámilióny kilometrov a ich konjunkcia je takmer zákrytom."Podobné konjunkcie nebeských telies sú pomerne bežné. Napríklad aj pred pár dňami 22. februára sme mali možnosť vidieť na večernej oblohe spoločne Venušu, kosáčik Mesiaca a Jupiter," vysvetlil Juraj Tóth. "Konkrétne Venuša a Jupiter mávajú konjunkcie v sériách každých 24 rokov, kde v priemere približne každý rok by sa teoreticky mali vzájomne priblížiť na oblohe. Ale nie vždy sú priaznivé pozorovacie podmienky, často sú obe telesá blízko Slnka, alebo príliš nízko nad obzorom," doplnil astronóm.Ako dodal, konjunkcie sú dnes skôr estetickým zážitkom pre verejnosť, ako aj pre astronómov a pre astrofotografov. V minulosti sa im však prisudzovala magická moc."Napríklad aj taký múdry a významný astronóm ako Kepler si myslel, že konjunkcie vedú k vzniku nových hviezd. Tak to pozoroval aj pri konjunkcii v roku 1604 a úplne náhodne sa na tej časti oblohy o pár dní objavila supernova. Toto je príklad, ako sa cez chyby a omyly posúvame v našom poznaní sveta a vesmíru. Toto je veda a kto z ľudí tvrdí, že má vždy pravdu a nikdy sa nepomýli, je ako prvý podozrivý," priblížil astronóm Juraj Tóth z UK.Konjunkcia planét Jupiter a Saturn sedem rokov pred naším letopočtom mohla viesť k vzniku povesti o Betlehemskej hviezde, rovnako nastala výrazná konjunkcia Jupitera a Venuše dva roky pred Kristom.Tá súčasná bude pozorovateľná 1. či 2. marca podvečer krátko po západe Slnka, len čo stmavne obloha. Predpoveď počasia dáva nádej, že by obloha mohla byť jasná, pretože ďalšia príležitosť na pozorovanie tohto javu nastane opäť až v auguste 2025 v ranných hodinách.