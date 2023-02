Ministerstvo kultúry predstavilo návrh nového spôsobu financovania RTVS, ktorý má nahradiť koncesionárske poplatky

RTVS má byť nezávislá od politikov

Koncesie sa nezvýšili už 20 rokov

28.2.2023 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR v utorok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorý má systémovo vyriešiť financovanie verejnoprávnej RTVS Podľa návrhu by sa RTVS mala od 1. júla financovať prostredníctvom nárokovateľného príspevku na činnosť formou odštepu z hrubého domáceho produktu (HDP).Ako uviedlo MK SR, v roku 2024 by tak mala mať garantovanú výšku príjmu z tohto príspevku 180 miliónov eur, teda 0,17 percenta HDP.V tlačovej správe o tom informovalo MK SR a doplnilo, že daný koeficient odvíjajúci sa od HDP SR za predchádzajúce posudzované obdobie, by mal podľa návrhu zostať zachovaný minimálne v takejto výške aj na nasledujúce roky.„Takéto percentuálne určenie výšky nárokovateľného príspevku zo štátneho rozpočtu reflektuje požiadavky vedenia RTVS na kvalitné a nezávislé plnenie jej činnosti a zároveň garantuje jej konkurencieschopnosť na mediálnom trhu. Rovnako poskytuje priestor pre digitálne a technologické inovácie, či odstránenie investičného a technologického dlhu a primeraný rozvoj verejnej služby," vysvetlil rezort kultúry s tým, že sa z financovania RTVS súčasne odstráni kontroverzný inštitút Zmluvy so štátom, cez ktorý sa jej rozpočet každoročne dofinancovával najmä na programy vo verejnom záujme.„RTVS má byť inštitúciou nezávislou od politických tlakov. Ak poslanci koncom roka schválili zrušenie koncesionárskych poplatkov, je zodpovedné nastaviť jej financovanie stabilne, predvídateľne a myslieť pritom na všetky jej aktuálne potreby. Náš návrh zabezpečuje RTVS minimálnu výšku štátneho príspevku v hodnote 0,17 percent HDP a optimálnu 0,19 percent HDP," vyhlásila poverená ministerka kultúry Natália Milanová OĽaNO ) a dodala, že akýkoľvek nižší príspevok nevytvorí pre RTVS podmienky, ktoré potrebuje.MK SR uviedlo, že ak Národná rada SR tento návrh zákona schváli, tak bude RTVS v roku 2024 hospodáriť so sumou vyššou o takmer 37 miliónov eur. Milanová zároveň trvá na tom, že ideálnou cestou na financovanie RTVS boli koncesionárske poplatky.Akceptuje však aj dohodu politických strán, bez ktorej by nebol schválený štátny rozpočet pre tento rok a nebola by ani doručená finančná pomoc ľuďom a podnikateľom. Ministerka kultúry taktiež zdôraznila nezastupiteľnú úlohu verejnoprávnych médií v spoločnosti.MK SR súčasne pripomenulo, že výška spomínaných koncesií sa nezvýšila už 20 rokov a na ich zmenu nebola dlhodobo politická vôľa ako niektorých koaličných, tak aj všetkých opozičných strán.„Tento fakt sa výrazne podpísal pod nedofinancovanie RTVS. Riešenie, ktoré dnes predstavuje MK SR, by malo túto skutočnosť zmeniť," uzavrel rezort kultúry.