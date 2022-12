Astronomická snímka dňa NASA 15. decembra 2022 pochádza z Košíc

V poradí ôsma snímka dňa NASA od Tomáša vznikla 8. decembra priamo zo záhrady neďaleko Košíc. Zachytáva vzácny astronomický úkaz - zákryt Marsu Mesiacom (okultáciu) - posledným splnom v tomto roku a atmosferickými javmi s úkazom spojenými. Má však aj symbolickú myšlienku.

Netradičný pohľad na oblohu ráno 8. decembra zažili obyvatelia strednej a západnej Európy, Škandinávie, či Severnej Ameriky. Do červena sfarbená planéta Mars na chvíľu doslova zmizla z oblohy. Približne o 6. hodine ráno (SEČ) sa Mars ukryl za náš jediný prirodzený satelit - Mesiac. O necelú hodinu na to vyšiel na opačnej strane, pričom Mesiac spolu s Marsom v tú chvíľu už takmer zapadali tesne nad severozápadným obzorom počas svitania. Takýto úkaz sa nazýva zákryt, alebo okultácia. A hoci bolo možné stretnutie dvoch nebeských telies pozorovať aj očami, na vyhotovenie podobnej fotografie bol potrebný ďalekohľad.

Túto snímku však treba pochopiť. Počas úkazu totiž panovali odlišné podmienky a zámerom fotografa bolo sofistikovane spojiť niekoľko rôznych expozícii, čím divákovi prostredníctvom jedinej fotografie dokáže priblížiť jeho priebeh. Pred zákrytom bol Mesiac a Mars vyššie na oblohe. Tvar Mesiaca je takmer dokonalý a farba svetla, ktorú Mesiac odráža od Slnka je prirodzene biela. Keď sa Mars objavil na druhej strane Mesiaca, Mesiac na rannej presvetlenej oblohe takmer zapadal - už počas svitania. Nachádzal sa v tzv. Venušinom páse, čo spôsobilo fialovú farbu pozadia. Na spodnej strane si tiež môžete všimnúť narušený tvar mesačného kotúča spôsobený lomom svetla a atmosférickými turbulenciami.

Taktiež farba Mesiaca je na spodnej strane iná - červenkastá, rovnako ako farba Marsu. Tento fenomén si môžete všimnúť vždy vtedy, keď sa jasné teleso na oblohe - a teda najmä Slnko a Mesiac nachádzajú nízko nad obzorom - vychádzajú, alebo zapadajú. V atmosfére sa rôzne vlnové dĺžky (farby) rozptyľujú inak. Najviac sa rozptyľuje fialová a modrá farba (modrá obloha počas dňa) a najmenej červená. Tá prechádza aj hrubou vrstvou atmosféry a sfarbuje v tomto prípade Mesiac a Mars do oranžovej, či červenej farby. A tento obrázok je v podstate ako záznam z celého úkazu so všetkými krásnymi atmosférickými efektmi a meniacimi sa tvarmi a farbami Mesiaca a Marsu.

Na väčšine územia Slovenska však bolo v danú chvíľu zamračené a Tomášové pôvodné plány s odlišnou kompozíciou tak nevyšli. Pre pozorovanie a fotografovanie úkazu sa nakoniec rozhodol ostať doma. V Košiciach sa nad ránom vyjasnilo a takmer počas celého trvania zákrytu bolo počasie stabilné. Krátko po už však oblohu zatienili oblaky. Spoločnosť pri fotografovaní mu robil jeho verný pes - kólia a celá táto náhoda s fotografovaním zo záhrady mala nakoniec symbolický charakter. Tomáš často za úkazmi cestuje na odlišné miesta na planéte. Len nedávno sa vrátil spoza polárneho kruhu, kde snímal polárnu žiaru, no v tomto roku tiež navštívil Spojené štáty, Havaj, Čile a Grécko. Práve na rovnakom mieste kde vznikla najnovšia fotografia sa začala Tomášová vášeň v snímaní hviezdnych záberov. Na rovnakom mieste pred približne šiestimi rokmi prvýkrát namieril fotoaparát na nočnú oblohu.

Astronomická snímka dňa NASA (Astronomy Picture Of the Day, skrátene APOD) je prestížne ocenenie najzaujímavejšej astronomickej fotografie dňa, ktorú pre každý deň dôkladne vyberajú a následne doplňujú o popis editori prof. Jerry Bonnell (z Michiganskej Technologickej Univerzity) a prof. Robert Nemiroff (z Univerzity v Marylande), spolupracovníci NASA. Mottom APODu je „objavujte vesmír“ a od roku 1995, kedy bol výber zahájený, sa stal jedným z najuznávanejších svojho typu po celom svete. Často sa v rubrike objavujú fotografie z profesionálnych vedeckých observatórii, či vesmírnych teleksopov. Pre fotografov jedincov je to o to vzácnejšie ocenenie. Slovenskému fotografovi Tomášovi Slovinskému sa podarilo jeho najnovšou snímkou umiestniť v tejto rubrike už ôsmi krát za tri roky. Pričom jeho prvá ocenená fotografia zo Skanzenu Oravskej dediny sa stala virálnou na Štedrý deň 24.12.2019.

Za v poradí ôsmou ocenenou fotografiou stojí zaujímavý príbeh a vysvetlenie jej výnimočnosti.

Foto: Tomas Slovinsky