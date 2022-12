Miss Slovensko 2023 už nehľadá ideál krásy, ale osobnosť. Súťaž prichádza s novou víziou, filozofiou i pravidlami (foto)

Už nehľadajú klasickú Kráľovnú krásy

Súťaž je najmä o vzdelávaní

Podmienky účasti

Čo čaká finalistky a víťazku?

15.12.2022 (Webnoviny.sk) - Už nehľadáme ideál krásy, hľadáme osobnosť - je nové motto Miss Slovensko 2023. Nový ročník prichádza s novou víziou, novou filozofiou a novými pravidlami. V tlačovej správe o tom informovala PR manažérka projektu Miss Slovensko Silvia Paprancová.Klasické súťaže krásy sa podľa riaditeľa súťaže Michaela Kováčika vždy sústredili len na hľadanie „Kráľovnej krásy“, čo sa spája najmä s ideálnymi mierami.„My však hľadáme diverzitu, čiže rozmanitosť a rôznorodosť. Dnes je potrebné myslieť na subjektívny pohľad, pretože ideál krásy dnes už neexistuje. Tá skutočná výnimočnosť a charizma vychádza z osobnosti, je to energia, potenciál, ktorý je často ukrytý,“ povedal Kováčik s tým, že nová Miss Slovensko je o osobnostiach.„V súťaži Miss Slovensko 2023 už nehľadáme klasickú Kráľovnú krásy, ale hľadáme Miss, ktorá bude celou svojou bytosťou hodnotným vzorom pre ostatné slovenské dievčatá a ženy,“ vyhlásil riaditeľ Miss Slovensko.majú slovenské ambiciózne dievčatá možnosť elektronicky sa prihlásiť do súťaže, odhaliť svoj potenciál a stať sa novými slovenskými Miss. Miss Slovensko totiž predstavuje pre finalistky nový životný štart, možnosť na sebe pracovať a rozvíjať sa. Súťaž je nielen o kráse, ale najmä o vzdelávaní.Uchádzačky čaká štvormesačný proces vzdelávania, v rámci ktorého im bude venovaná individuálna pozornosť. Dievčatá sa naučia všetko o etikete, komunikácii, vystupovaní v spoločnosti a pred kamerou, zdokonalia sa v oblasti stylingu, jazykových zdatností a tiež influencerských zručností.„Dodáme im sebavedomie a ukážeme, čo všetko môžu využiť pre svoj rozvoj. My hľadáme diverzitu, dievčatá s rôznymi typmi postáv, slečny z celého Slovenska. Pretože každá z nich je originál. A krásu hľadáme v ich energii, empatii, charizme a v celkovom správaní a vystupovaní,“ uviedli organizátori Miss Slovensko.Svoje prihlášky môžu záujemkyne posielať prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený na stránke www.miss-slovensko.sk . Súčasťou elektronických dotazníkov musí byť aj minútová videovizitka. Podmienkou účasti je, aby v deň finále, ktoré a uskutoční 20. mája 2023 mali dievčatá najmenej 18 a najviac 26 rokov. Finalistky musia mať slovenskú štátnu príslušnosť, musia byť slobodné a bezdetné.keď porota na čele s Michaelom Kováčikom vyberie semifinalistky. Následne sa, na základe ktorého Slovensko spozná novú finálovú dvanástku.Na finalistky čaká niekoľko sústredení a workshopov na Slovensku aj v zahraničí. Dievčatá si prejdú workshopmi spoločenskej etikety, stylingu a čaká ich aj beauty workshop a mediálne tréningy v Prahe v NH Collection Prague Carlo IV, vo Vysokých Tatrách v Hoteli Hills, v Bratislave v DoubleTree by Hilton a navštívia aj exotickú destináciu.Novú víťazku 27. titulu Miss Slovensko čaká postup na svetovú súťaž a získa viaceré atraktívne ceny. Nová Miss Slovensko získa honorovanú zmluvu s organizátorom LGM Production. Po dobu jedného roka si bude môcť užívať jazdu v prémiovom automobile s výnimočným dizajnom a inteligentnými technológiami DS4 od spoločnosti DS Automobiles.Víťazka tiež vďaka Cestovnej kancelárii Hydrotour pocestuje na exotickú dovolenku pre dve osoby do Senegalu. Počas finále súťaže zvolia aj I. a II. Vicemiss Slovensko 2023 a tiež Miss Sympatia, ktorú si vyberú samotní diváci prostredníctvom hlasovania.