Astronómovia objavili najvzdialenejšiu galaxiu, je podobná Mliečnej ceste (foto+video)

Galaxia je prekvapivo usporiadaná

Najvzdialenejšia galaxia podobná Mliečnej ceste

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vedci zrekonštruovali jej skutočný tvar

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.8.2020 (Webnoviny.sk) - Astronómovia odhalili s pomocou rádioteleskopu ALMA (Atacama Large Millimeter Array), ktorý okrem iných spravuje Európske južné observatórium (ESO), extrémne vzdialenú galaxiu podobnú Mliečnej ceste.Galaxia SPT0418-47 je taká vzdialená, že svetlo z nej k Zemi putovalo 12 miliárd rokov. Nečakaný objav opísali vedci v žurnále Nature.Vzhľadom na to, že je galaxia taká vzdialená, vedci ju pozorujú tak, ako vyzerala v čase, keď mal vesmír len 1,4 miliardy rokov - len 10 percent súčasnej hodnoty. Je tiež prekvapivo usporiadaná, čo je v rozpore s teóriami o nestabilných podmienkach v galaxiách mladého vesmíru."Je to prelomový výsledok v odbore zaoberajúcom sa formovaním galaxií. Ukazuje, že štruktúry, ktoré pozorujeme u blízkych špirálových galaxií alebo u našej Galaxie, existovali už pred dvanástimi miliardami rokov," vyjadrila sa vedúca výskumu Francesca Rizzo z nemeckého Inštitútu Maxa Plancka pre astrofyziku.SPT0418-47 pravdepodobne nemá špirálové ramená, ako Mliečna cesta, obsahuje dve štruktúry pre ňu typické. Sú nimi rotujúci disk a galaktická výduť - mohutný, hustý útvar, ktorý tvoria hviezdy a je gravitačne pevnie viazaný okolo jadra galaxie.Je to vôbec po prvý raz, čo sa podarilo zaznamenať výduť galaxie v ranej fáze vesmírneho vývoja, a preto astronómovia SPT0418-47 považujú za najvzdialenejšiu identifikovanú galaxiu podobnú Mliečnej ceste.Detailné pozorovania veľmi vzdialených galaxií sú pre ich vzdialenosť takmer nemožné, pretože sa stále javia malé a slabé. Výskumný tím to však prekonal s pomocou efektu prírodnej gravitačnej šošovky, keď použili gravitáciu medziľahlej galaxie, ktorá zakrivila lúče zo vzdialenejšieho objektu, ako lupu.Obraz je jasnejší, hoci je zdeformovaný. Vďaka danému efektu a rádioteleskopu ALMA tak mali možnosť pozorovať vzdialenú minulosť vesmíru v dosiaľ nevidených detailoch.Na snímke sa galaxia SPT0418-47 javí ako úplný kruh, pretože je takmer dokonale usporiadaná v priamke s medziľahlou galaxiou a Zemou. Na základe dát z ALMA a počítačového modelovania vedci zrekonštruovali jej skutočný tvar a získali aj informácie o pohybe v nej."Čo sme našli je trochu zmätočné. Vysoká rýchlosť formovania nových hviezd robí z tejto galaxie miesto s prebiehajúcimi dynamickými procesmi, napriek tomu je SPT0418-47 najusporiadanejší galaktický disk, aký sme kedy v ranom vesmíre pozorovali. Je to celkom neočakávaný výsledok a má zásadné implikácie pre naše chápanie galaktického vývoja," objasnila spoluautorka štúdie Simona Vegetti.Hoci má SPT0418-47 disk aj ďalšie štruktúry podobné tým, aké sú v súčasnosti v Mliečnej ceste, astronómovia očakávajú, že sa vyvinula do úplne odlišnej podoby. Zrejme sa z nej stala eliptická galaxia.