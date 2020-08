Koronavírus: Konzílium nezavádza nové rizikové krajiny, určuje však rizikové regióny aj v Chorvátsku či v Prahe (+ zoznam regiónov)

Konzílium odborníkov vo štvrtok prijalo hneď niekoľko zásadných opatrení. Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího sú nové opatrenia potrebné najmä kvôli začiatku školského roka. V septembri podľa neho nastane obrovská nálož nových kontaktov.

Konzílium uistilo, že do 1. septembra nebude prehodnocovať zaradenie štátov medzi menej rizikové krajiny. „Rozhodli sme sa nekomplikovať ľuďom život,“ povedal Krajčí. Zároveň však vyzval študentov a rodičov maloletých detí, aby zvážili pred septembrom cestu do zahraničia.

Konzílium namiesto toho zadefinovalo rizikové regióny v jednotlivých krajinách. „Počnúc dnešným dňom budeme tieto údaje aktualizovať každé dva týždne,“ upresnil minister zdravotníctva. Začiatkom septembra teda znova zaktualizujú rizikové regióny. Od septembra však môžu pribudnúť aj nové rizikové krajiny – podľa ministra sa začiatkom septembra bude rizikovosť krajín prehodnocovať.

O aké regióny ide?

Česko = Praha

Chorvátsko = Vukovarsko-sriemska župa, Splitsko-dalmatínska župa

Poľsko = Sliezske vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo

Španielsko

Francúzsko = Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France, Mayotte

Belgicko

Malta

Holandsko = Noordholland, Sudholland

Írsko = Midlands, Mid-East

Dánsko = Midtjylland

UK = Grampian

Estónsko = Tartumaa, Harju Maakond

Podrobnejšie budú rizikové regióny zverejnené na stránkach ministerstva zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva.

Minister upozorňuje, aby sa v týchto regiónoch ľudia správali zodpovedne. Odporúča, aby nosili rúška, dodržiavali odstup a používali dezinfekciu. Zároveň apeluje na obmedzovanie kontaktov s cudzími ľuďmi, dovolenkujúci by mali zostávať len v skupine, s ktorou sú v pravidelnom kontakte.

Obmedzené hromadné podujatia

Kvôli začiatku školského roka, počas ktorého dôjde podľa ministra zdravotníctva k masívnej socializácii, prijalo konzílium odborníkov aj obmedzenia hromadných podujatí. Tie sú zatiaľ nastavené na obdobie od 1. septembra do 1. októbra.

Konzílium neodporúča organizovať hromadné podujatia a zároveň zakazuje organizovať hromadné podujatia nad 1000 ľudí, vrátane športových podujatí. „Je to na základe skúseností z iných krajín, kde vieme, že nákaza sa rozšírila práve po organizovaní veľkých športových podujatí,“ vysvetlil minister zdravotníctva.

Konzílium zároveň zakáže hromadné podujatie v interiéri nad 500 ľudí. Na interiérových podujatiach s menším počtom ľudí je povinnosť nosenia rúška.

Konzílium zároveň zakáže interiérové hromadné podujatia po 23:00, s výnimkou svadieb. „Nočný život je spojený s konzumáciou alkoholu a sú tam veľmi úzke kontakty,“ vysvetlil minister.

Konzílium pripravuje aj obmedzenia pre akvaparky a kúpaliská. „Pôjde o 50-percentné zníženie ich kapacít,“ vysvetlil minister.

Hlavný hygienik vyzval vo štvrtok aj zamestnávateľov, aby si pripravovali pandemické plány na to, ako zabrániť šíreniu nákazy vo svojich firmách.

Konzílium tiež uvažuje nad zavedením povinnosti pre firmy, aby zamedzili vstup na pracovisko tým zamestnancom, ktorí prišli z rizikových krajín a neukázali negatívny test. Hlavný hygienik chce v nasledujúcich dňoch diskutovať so zamestnávateľmi. Povinnosť pre firmy však zrejme bude zavedená už od septembra.

Minister zdravotníctva uviedol, že na Slovensku je najviac rizikovým regiónom Trenčiansky kraj. Vyzval okresné úrady v kraji a zriaďovateľov zariadení sociálnej starostlivosti, aby vyhodnocovali situáciu a podľa toho prijímali opatrenia.

V stredu hovoril minister Krajčí aj o regionálnom semafore na Slovensku. Ten by mal byť súčasťou pandemického plánu, ktorý bude zverejnený 15. augusta. Regionálne semafory znamenajú, že regionálni hygienici budú posudzovať šírenie koronavírusu lokálne. Malo by ísť o analýzu dát v niekoľkých kategóriách, podľa ktorých sa budú okresy alebo celé kraje prepínať do inej farby. Dáta budú posudzovať regionálni hygienici, ktorí finálne rozhodnú o rozsahu opatrení.

Rúška povinne

Rodičia detí sa už nemusia báť, že si na začiatok školského roka budú musieť kvôli dovolenke zaplatiť test. Pri nástupe detí do škôl budú musieť spraviť dva úkony: vypísať dotazník a podpísať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.

Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti znamená, že dieťa ani jeho blízki nemajú nariadenú karanténu a ani nemajú príznaky koronavírusu.

V dotazníku budú rodičia odpovedať na dve otázky. A to či od 17. augusta bolo dieťa mimo Slovenska alebo či sa zúčastnilo hromadného podujatia. Odborníčka ministerstva zdravotníctva pre pediatru Elena Prokopová zdôraznila, že hromadné podujatie bude presne definované v dotazníku.

Ak rodič uvedie aspoň jednu odpoveď na otázku kladne, bude jeho povinnosťou sledovať zdravotný stav dieťaťa aj blízkych osôb v rodine. Ak sa u niekoho vyskytne príznak ochorenia, má povinnosť kontaktovať lekára.

„Deti sú často bezpríznakové. Pokiaľ aj rodič bude mať príznaky, to nám pomôže zistiť, že aj dieťa môže byť nositeľom nákazy a skôr budeme môcť prijať lokálne protiepidemické opatrenia,“ vysvetlil minister Krajčí.

Konzílium odborníkov zároveň rozhodlo, že staršie deti budú nosiť rúška povinne aj v triede, a to prvé dva septembrové týždne. Vzťahuje sa to na žiakov 2. stupňa základnej školy a stredoškolákov. Mladšie deti, predškoláci a žiaci 1. stupňa, budú rúška nosiť iba v spoločných priestoroch a na chodbách.

„V triede sedia deti celý deň v ucelenom kolektíve, kde dochádza k blízkemu kontaktu do 2 metrov po dobu dlhšiu ako 15 minút. Preto chceme zamedziť týmto kontaktom počas tej najrizikovejšej doby, teda prvé 2 týždne,“ vysvetlila pediatrička Prokopová.

Rúška na Facebooku

Konzílium odborníkov tak vypočulo návrh premiéra Igora Matoviča. Ten už počas rokovania konzília epidemiológov zverejnil facebookový status, v ktorom tvrdil, že deti by podľa neho mali počas prvých dvoch septembrových týždňov nosiť rúška aj v triedach. Vysvetlil to tým, že niektorí rodičia môžu vycestovať do rizikovej krajiny, škole to nepriznajú a dieťa aj bez testu pošlú do školy.

“Navrhol som preto na práve prebiehajúcom konzíliu, aby sme PRE ISTOTU A OCHRANU DETÍ nariadili povinnosť mať rúška aj v triede počas prvých 2 týždňov v škole,” vyhlásil premiér.

Premiér tak nevypočul apel ministra školstva Branislava Gröhlinga, ktorý v stredu vyzýval svojich kolegov z vlády, aby boli zdržanliví v tom, ako budú informovať o školách v septembri. “V školstve máme 800-tisíc žiakov a študentov a stotisíc učiteľov. K tomu je asi polmilióna rodičov, ktorí vnímajú každé jedno slovo, ktoré v oblasti školstva povieme,” apeloval Gröhling.

Nezhody pri čestnom prehlásení

Rokovanie vlády sa v stredu nieslo v duchu prestreliek medzi ministrom zdravotníctva, školstva a premiérom. Politici sa nevedeli zhodnúť na tom, čo majú v čestnom vyhlásení podpísať rodičia, ktorí 2. septembra privedú deti do školy.

Pandemická komisia na čele s ministrom zdravotníctva ešte v utorok schválila pandemický plán, v ktorom navrhovala prísne podmienky. Ak by rodič 14 dní pred nástupom do školy vycestoval do akejkoľvek zahraničnej krajiny, musel by si zaplatiť test a až po negatívnom výsledku poslať dieťa do školy. Ostatní rodičia by museli podpísať čestné vyhlásenie o tom, že v zahraničí neboli.

Minister školstva Branislav Gröhling však prišiel na rokovanie vlády so slovami, že urobí všetko pre to, aby tento návrh neprešiel. „Musím teraz odpovedať na otázky rodičov, ktorí sa pýtajú: ‚Keď mám dieťa u starých rodičov v Česku, čo je zelená zóna, prečo majú platiť iné pravidlá?‘ Ak budú rodičia v zahraničí v rámci zelených zón, je to korektné, pretože takto máme nastavené pravidlá v celej krajine.“

Výsledkom rokovaní bolo, že Krajčího prísny návrh neprešiel. Minister školstva oznámil, že v čestnom prehlásení budú rodičia podpisovať len to, že ich dieťa nebolo v rizikovej krajine a nemá príznaky koronavírusu.

O polhodinu na to však premiér vyhlásil, že minister školstva predbiehal, keď zverejnil, čo budú rodičia podpisovať. Matovič dodal, že čestné prehlásenie bude pripravovať ministerstvo zdravotníctva a nie rezort školstva, ako to tvrdil Gröhling.