Atalanta je v európskom semifinále po 36 rokoch

Futbalisti Atalanty Bergamo sa prvýkrát od roku 1988 prebojovali medzi najlepšiu štvorku v európskej súťaži. Po víťazstve 3:0 na pôde FC Liverpool im k postupu v Európskej lige stačila aj štvrtková domáca prehra 0:1.





Vo výpočte úspechov zaostáva klub z Lombardie voči anglickému veľkoklubu vo všetkých smeroch. Na konte má jedinú významnú trofej, Taliansky pohár ešte z roku 1963. V Európe sa v semifinále predstavil naposledy pred 36 rokmi, keď v Pohári víťazov pohárov vypadol z neskorším víťazom súťaže belgickým Mechelenom. Za spomenutie stojí ešte postup "modro-čiernych" do štvrťfinále Ligy majstrov v roku 2020. Atalanta v osemfinále vyradila FC Valencia po triumfoch 4:1 a 4:3, následne sa Bergamo stalo jedným z epicentier pandémie koronavírusu. Štvrťfinále sa odohralo až v auguste a Atalanta za zatvorenými dvermi v Lisabone nestačila na Paríž St. Germain 1:2.Liverpool mal vo štvrtok výborný úvod do odvety, keď Mohamed Salah už v 7. minúte premenil penaltu. Viac gólov však už v zápase nepadlo. "Vyradili sme skvelý tím s výborným koučom. Dokázali sme to zásluhou dvoch predstavení, v ktorých sme zo seba vydali všetko. Dali sme do toho celé naše srdce," tešil sa po stretnutí podľa AFP tréner Gian Piero Gasperini, na ktorého zverencov čaká v boji o finále Olympique Marseille. Francúzsky klub v odvete doma vymazal jednogólové manko proti Benfice Lisabon a napokon uspel v jedenástkovom rozstrele.Jürgen Klopp už ohlásil, že po sezóne lavičku Liverpoolu opustí a možno sa rozlúči iba triumfom v domácom Ligovom pohári. Titul "The Reds" začal unikať, keď po nedeľnom zakopnutí doma proti Crystal Palace (0:1) klesli na 3. priečku s dvojbodovou stratou na Manchester City a Európsku ligu už nevyhrá. "Duel sme nestratili dnes, rozhodlo sa už pred týždňom u nás doma. Súper si zaslúžil ísť ďalej. Sme sklamaní, nie však nahnevaní ani frustrovaní. Teraz sa potrebujeme sústrediť na ligu," priznal nemecký kouč.V druhom semifinále na seba narazia AS Rím a Bayer Leverkusen. "Farmaceuti" odvetu v Londýne proti West Hamu zvládli, hoci mali za sebou víkendové búrlivé oslavy zisku historicky prvého titulu v Bundeslige. Na Olympijský štadión si priniesli náskok 2:0, ktorý sa rýchlo stenčil, keď v 13. minúte skóroval jamajský útočník Michail Antonio. Vyrovnanie skóre v dvojstretnutí však neprišlo a v závere pridal poistku pre Bayer po brejku striedajúci holandský obranca Jeremie Frimpong. Vďaka nemu Leverkusen natiahol sériu bez prehry na 44 zápasov, čo je nový rekord v piatich najprestížnejších európskych ligách. "Neskórovali sme v závere zápasu po prvýkrát, takže to nie je žiadne šťastie. Stalo sa to, lebo sme si to zaslúžili. Neustále sme išli do toho a mali jasnú predstavu, čo chceme na ihrisku robiť. V prvom polčase sme mali veľa problémov, súper na nás vytiahol pressing. Nebolo to jednoduché, no ukázali sme charakter a po prestávke už robili veci správne," zhodnotil duel kouč Leverkusenu Xabi Alonso podľa uefa.com.AC Miláno v prebiehajúcom ročníku Serie A dokázalo AS Rím dvakrát zdolať (2:1 a 3:1), no v Európskej lige to platilo naopak. Už na San Sire v prvom meraní síl Rimania zvíťazili 1:0 a v odvete uspeli 2:1. Pritom už po 22 minútach viedli 2:0 po góloch Gianlucu Manciniho a Paula Dybalu. Obrat nepriniesla ani červená karta pre Zekiho Celika po polhodine hry, Milánčania z presilovky vyťažili iba jeden gól v závere, keď po rohovom kope rozvlnil sieť Matteo Gabbia. "Milánčania nás v nedávnej dobe takmer vždy zdolali, takže už iba hrať s nimi vyrovnane bolo pre nás úspechom. Ak sme chceli ísť ďalej, potrebovali sme hrať excelentne, s veľkým srdcom a po vylúčení inteligentne a takticky. Som mimoriadne hrdý na toto mužstvo, nebolo to jednoduché, keďže AC je veľmi silný tím," vyjadril spokojnosť tréner Daniele De Rossi, ktorý sa vo štvrtok s Rimanmi dohodol na pokračovaní spolupráce.