Slováci v prípravnom zápase pred MS v hokeji 2024 dostali od Nemcov historickú „sedmičku“

Dobrá bola len prvá tretina

Slováci hrajú už len doma



Prípravný zápas pred MS v hokeji 2024



Kaufbeuren (Nem.)



Nemecko - Slovensko 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

Góly: 2. Samanski (Tuomie), 16. Stachowiak (Plachta, Ugbekile), 27. Soramies (Ugbekile, Pfaffengut), 28. Tuomie (Stachowiak), 37. Schütz, 42. Fischbuch (Stachowiak), 56. Michaelis (Schinko) - 9. Lantoši, 12. Okuliar (Cingel, Lantoši), 29. Lantoši (Kollár, Bučko)

Vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 3:2, oslabenia: 1:0, rozhodovali: Rohatsch, Polaczek - Merk, Heffner (všetci Nem.), 3100 divákov



Zostavy:

Nemecko: Ancicka - Zimmerman, Müller, Hüttl, Wagner, Ugbekile, Fohrler, Weber, Karrer - Ehl, Michaelis, Kahun - Fischbuch, Stachowiak, Schütz - Plachta, Samanski, Tuomie - Schinko, Pfaffengut, Soramies - Krauss

Slovensko: Hrenák (41. Tomek) - Grman, Ivan, Bučko, Golian, Gachulinec, Bačik, Brincko, Petrovický - Lantoši, Cingel, Okuliar - Faško-Rudáš, Kollár, Takáč - Kukuča, Tamáši, Kašlík - Kusko, Baláž, Hecl



18.4.2024 (SITA.sk) - Slovenskej hokejovej reprezentácii nevyšiel tretí aprílový prípravný zápas pred májovými majstrovstvami sveta v Česku.Zverenci trénera Craiga Ramsayho v nemeckom Kaufbeurene podľahli domácim vysoko 3:7. Odveta je na programe v sobotu v Augsburgu.V aktuálnej sezóne obaja súperi absolvovali už štvrtý vzájomný duel a prvýkrát sa z úspechu tešili Nemci, ktorí Slovákom nastrieľali najviac gólov v histórii od vzniku Slovenska.Od roku 1993 to bol už 75. vzájomný súboj týchto tímov a nemecký tím dosiahol 33. triumf, okrem toho sa zrodila aj jedna remíza a 41-krát sa z víťazstva tešila slovenská reprezentácia.Slováci inkasovali najviac gólov od 1. júna 2021, vtedy na MS prehrali lotyšskej Rige s Čechmi tiež 3:7."V niektorých okamihoch sme hrali dobre, ale celkovo boli lepší Nemci. Využívali svoju rýchlosť a keď skórovali v oslabení, tým rozhodli. Nezvládali sme tlak, pod ktorý nás súper dostával," uviedol hlavný kouč Ramsay v prenose JOJ Plus."Bolo tam veľa nepresností, dobre sme hrali len prvú tretinu. Nevyhrávali sme súboje a to bol najväčší problém. Musíme spresniť prihrávky, lepšie korčuľovať a strieľať viac gólov," doplnil dvojgólový Róbert Lantoši Po avizovanom sobotňajšom zápase v Augsburgu opäť proti Nemcom absolvujú Slováci ďalšie prípravné zápasy pred odchodom do Česka (10. - 26. mája) už len doma.V Trenčíne a Bratislave si zmerajú sily s Čechmi (26. a 27. apríla), v Žiline na nich čaká súboj proti Poliakom (3. mája) a generálkou na svetový šampionát bude bratislavský duel proti Američanom (7. mája).Na MS sa slovenskí hokejisti predstavia v základnej skupine v Ostrave a ich súpermi budú postupne Nemci, Kazachovia, Američania, Poliaci, Francúzi, Lotyši a Švédi.Domáci Nemci sa síce ujali vedenia už v 2. minúte zásluhou Joshuu Samanského, no Róbert Lantoši potom vyrovnal a Oliver Okuliar v presilovke poslal slovenský tím do najtesnejšieho náskoku.Ešte v prvej tretine vyrovnal v početnej výhode Wojtek Stachowiak a v druhej časti Samuel Soramies a Parker Tuomie upravili na 4:2, pričom štvrtý presný zásah dosiahli domáci vo vlastnom oslabení.Vzápätí síce v presilovke skorigoval Lantoši, ale v ďalšom priebehu už dávali góly len Nemci.Prvé dve tretiny odchytal Samuel Hlavaj a inkasoval aj piatykrát z hokejky Justina Schütza, striedajúceho Mateja Tomeka v tretej dvadsaťminútovke prekonali Daniel Fischbuch aj Marc Michaelis.