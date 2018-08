Atentát na Madura: Poslanci venezuelskej opozície môžu prísť o imunitu

Na archívnej snímke Nicolás Maduro. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 8. augusta (TASR) - Venezuelský prezident Nicolás Maduro obvinil zo spoluúčasti na neúspešnom atentáte, ktorého terčom sa stal minulú sobotu, aj dvoch opozičných politikov.Prvým z nich je podľa Madura v exile žijúci poslanec Národného zhromaždenia Julio Borges, o ktorého účasti údajne vypovedali aj šiesti podozriví zadržaní po neúspešnom atentáte.V televíznom príhovore odvysielanom v noci na stredu Maduro vyhlásil, žeMaduro dodal, že "vieme, že je dostatočne úbohý na to, aby sa zúčastnil na takejto veci".Zo spoluúčasti na pokuse o atentát Maduro obvinil aj ďalšieho opozičného poslanca, Juana Requesensa.Borges, ktorý sa vlani stal nositeľom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia udeľovanej Európskym parlamentom, Madurove obvinenia okamžite odmietol prostredníctvom série svojich tweetov. Madura v nich obvinil, že pokus o atentát zosnoval sám, aby mal zámienku na prenasledovanie a odsúdenie tých, ktorí vystupujú proti jeho diktatúre.Borges tiež napísal, že Requesens bol uväznený na rozkaz prezidenta Madura, ktorý tohto 29-ročného poslanca vo svojom príhovore označil zaBorges to označil za prípravný krok a za porušenie Requesensovej poslaneckej imunity.Podľa agentúry Reuters bola tajnou službou SEBIN zadržaná aj Requesensova sestra Rafaella, ktorá patrí k známym študentským vodcom. Mladú ženu neskôr prepustili na slobodu. Jej otec na sociálnych sieťach informoval, že sa momentálne nachádzaPredseda ústavodarného zhromaždenia Diosdado Cabello v stredu upozornil, že opoziční poslanci podozriví z účasti na útoku proti Madurovi by mohli byť zbavení poslaneckej imunity. Tejto otázke bude venované tohtotýždňové zasadnutie ústavodarného zhromaždenia.Bezprostredne po útoku Maduro - bez predloženia dôkazov - vyhlásil, že za útok je zodpovedná, ktorá spolupracuje s osobami v kolumbijskej metropole Bogota a americkom meste Miami; medzi nimi spomenul kolumbijského prezidenta Juana Manuela Santosa. Kolumbijská vláda v reakcii dôrazne poprela, že by Santos zohral nejakú úlohu pri sobotňajšom útoku. Zapojenie USA poprel poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton.K zodpovednosti za útok sa podľa agentúry AP prihlásila málo známa skupina, ktorá si hovorí Vojaci v tričkách.Venezuela trpí stále sa zhoršujúcou hospodárskou a humanitárnou krízou a dostáva do čoraz väčšej izolácie. Trápi ju aj jedna z najvyšších mier inflácie na svete.