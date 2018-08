Rezort spravodlivosti novelou vylepšuje protischránkový zákon

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. augusta (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) predkladá do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa takzvaný protischránkový zákon. Predkladaný návrh zákona je výsledkom analýzy vyše ročnej aplikácie návrhu zákona. Už pri schvaľovaní pôvodnej právnej úpravy sa rezort spravodlivosti v doložke vybraných vplyvov zaviazal k vyhodnoteniu účinnosti právnej úpravy. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu spravodlivosti Zuzana Drobová.Reálne dopady pôvodne schváleného zákona začali byť pre aplikačnú prax zrejmé až momentom účinnosti výslednej podoby zákona schválenej parlamentom. V rámci legislatívneho procesu pôvodného zákona neboli na strane dotknutých subjektov dostatočným spôsobom zohľadnené a vyhodnotené jeho možné dopady, čo v praxi viedlo k tomu, že zákon dopadá aj na transakcie, pri ktorých to nie je účelné alebo legitímne.uviedol minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).V nadväznosti na zverejnenú predbežnú informáciu sa zapojila do prípravy návrhu zákona aj verejnosť, resp. dotknuté subjekty ako oprávnené osoby, zástupcovia podnikateľského sektora, ale aj orgány verejnej moci. Ministerstvo spravodlivosti uplatnené podnety k zmene právnej úpravy vyhodnotilo a v rozsahu neodporujúcom základným pilierom právnej úpravy aj zohľadnilo.poznamenal Gál.Z hľadiska praktického fungovania registra partnerov verejného sektora bolo do registra zapísaných ku dňu účinnosti zákona 11.194 partnerov verejného sektora.uviedla Drobová.Z hľadiska obsahu zmien návrhu zákona tieto možno rozdeliť do troch skupín. V prvom rade ide o zmeny, ktoré sa týkajú pôsobnosti zákona, pričom sa na tento účel prehodnocuje vymedzenie partnera verejného sektora a rozsah transakcií, ktoré sú podriadené režimu zákona. Druhú skupinu zmien predstavujú také, ktoré sa týkajú procesných ustanovení zákona, ktoré reflektujú najmä skúsenosti oprávnených osôb a registrujúceho orgánu. Tretiu skupinu zmien predstavujú zmeny, ktoré možno označiť ako súvisiace či vyvolané. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. novembra.Pôvodný, ktorý pripravilo MS s účinnosťou od 1. februára 2017 má zabezpečovať transparentné nakladanie s verejnými zdrojmi. Zákon o registri partnerov verejného sektora upravuje pre firmy povinnosť zaregistrovať sa v registri partnerov verejného sektora. Okrem toho sú firmy povinné zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod.