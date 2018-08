Atentát na Madura: Poslancov venezuelskej opozície zbavili imunity

Venezuelský prezident Nicolas Maduro s manželkou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 9. augusta (TASR) - Venezuelské provládne ústavodarné zhromaždenie zbavilo v stredu poslaneckej imunity pred trestným stíhaním dvoch opozičných politikov a obvinilo ich zo spoluúčasti na neúspešnom atentáte na prezidenta Nicolása Madura. Informovala o tom agentúra AP.Ústavodarné zhromaždenie jednomyseľne zbavilo imunity poslancov opozíciou kontrolovaného Národného zhromaždenia Julia Borgesa a Juana Requesensa. Borges žije v exile v Kolumbii, Requesensa zatkli už v utorok.K údajnému pokusu o atentát na Madura došlo v sobotu 4. augusta v Caracase počas jeho prejavu pri príležitosti 81. výročia vzniku venezuelskej Národnej gardy. Maduro sa práve prihováral stovkám zoradených príslušníkov gardy, keď došlo k dvom explóziám spôsobeným dronmi nesúcimi výbušniny. Pri útoku utrpelo zranenia sedem príslušníkov Národnej gardy. Úrady zadržali šesť osôb. Pri zásahu bolo zhabaných aj niekoľko vozidiel a zaistené dôkazy, povedal v nedeľu podľa agentúry AVN venezuelský minister vnútra Néstor Reverol.Maduro následne obvinil zo spoluúčasti na neúspešnom atentáte Borgesa, o ktorého účasti údajne vypovedali aj šiesti podozriví zadržaní, a Requesensa. V televíznom príhovore odvysielanom v noci na stredu Maduro vyhlásil, že. Maduro dodal, žeBorges, ktorý sa vlani stal nositeľom Sacharovovej ceny za slobodu myslenia udeľovanej Európskym parlamentom, Madurove obvinenia okamžite odmietol prostredníctvom série svojich tweetov. Madura v nich obvinil, že pokus o atentát zosnoval sám, aby mal zámienku na prenasledovanie a odsúdenie tých, ktorí vystupujú proti jeho diktatúre.Borges tiež napísal, že Requesens bol uväznený na rozkaz prezidenta Madura, ktorý tohto 29-ročného poslanca vo svojom príhovore označil za. Borges to označil za prípravný krok a za porušenie Requesensovej poslaneckej imunity.Podľa agentúry Reuters bola tajnou službou SEBIN zadržaná aj Requesensova sestra Rafaella, ktorá patrí k známym študentským vodcom. Mladú ženu neskôr prepustili na slobodu. Jej otec na sociálnych sieťach informoval, že sa momentálne nachádzaBezprostredne po útoku Maduro - bez predloženia dôkazov - vyhlásil, že za útok je zodpovedná "krajne pravicová opozícia", ktorá spolupracuje s osobami v kolumbijskej metropole Bogota a americkom meste Miami; medzi nimi spomenul kolumbijského prezidenta Juana Manuela Santosa. Kolumbijská vláda v reakcii dôrazne poprela, že by Santos zohral nejakú úlohu pri sobotňajšom útoku. Zapojenie USA poprel poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Bolton.K zodpovednosti za útok sa podľa agentúry AP prihlásila málo známa skupina, ktorá si hovorí Vojaci v tričkách.Venezuela trpí stále sa zhoršujúcou hospodárskou a humanitárnou krízou a dostáva do čoraz väčšej izolácie. Trápi ju aj jedna z najvyšších mier inflácie na svete.