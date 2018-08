Páchatelia odcudzili historickú bolívijskú prezidentskú medailu

Evo Morales Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

La Paz 9. augusta (TASR) - Bolívijskú zlato-smaragdovú prezidentskú medailu, ktorej vznik sa viaže k založeniu republiky v roku 1825, odcudzili počas nočnej lúpeže. Oznámilo to v stredu tamojšie ministerstvo obrany, informovala agentúra AP.Bolívijský prezident Evo Morales ukázal prezidentské emblémy - medailu a trojfarebnú šerpu - 6. augusta počas osláv pri príležitosti osláv 193. výročia nezávislosti Bolívie. Na ďalší deň sa však už pri vojenskej prehliadke pri príležitosti založenia bolívijskej armády v meste Cochabamba objavil bez insígnií.vyhlásil bývalý bolívijský prezident Carlos Mesa, ktorý prirovnal túto krádež kMedaila bola darom od kongresu bolívijskej republiky svojmu zakladateľovi v roku 1825 a po prvý raz ju použil o rok neskôr prezident Antonio José de Sucre.Zlatá medaila zdobená smaragdami je zvyčajne uschovávaná v bezpečnostnom trezore centrálnej banky a prezident ju využíva pri slávnostných podujatiach. Ministerstvo obrany uviedlo, že tajné služby a všetky štátne inštitúcie sú dostupné vyšetrovateľom so zámerom nájsť páchateľov tejto krádeže.Podľa vyjadrenia polície medailu nechal v utorok neskoro večer vojak v batohu vo svojom aute v zločineckej štvrti Los Altos. Záznam bezpečnostných kamier ukázal, že zlodeji sa vlámali do vozidla a medailu odcudzili.