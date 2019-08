Atentát na veterána druhej čečenskej vojny mal znaky vraždy z pomsty

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 25. augusta (TASR) - Nemecká polícia pokračovala v nedeľu vo vyšetrovaní atentátu v berlínskom parku, počas ktorého zahynul veterán druhej čečenskej vojny a bývalý člen gruzínskych špeciálnych jednotiek. Vražda mala podľa vyšetrovateľov príznaky vraždy z pomsty, čomu by zodpovedala aj mužova minulosť. Informovala o tom agentúra AFP.Obeť, ktorú médiá identifikovali ako Zelimchana K., bola zabitá v piatok cestou do mešity po tom, ako k nej odzadu pristúpil vrah a dvakrát ju strelil do zátylku. Vrah z miesta činu následne ušiel na bicykli.Bezpečnostné zložky už v súvislosti s piatkovou vraždou zadržali 49-ročného muža pôvodom z Čečenska. Policajní potápači neskôr podľa správ periodika Bild am Sonntag zo Sprévy vylovili pištoľ značky Glock, parochňu aj bicykel.Denník Der Tagesspiegel na margo prípadu uviedol, že v byte podozrivého muža bola nájdená veľká suma peňazí.Zelimchan K. bol podľa zverejnených informácií veteránom druhej čečenskej vojny, ktorý neskôr vstúpil do gruzínskej protiteroristickej jednotky.V roku 2012 sa jeho jednotka zapojila do operácie proti militantnom, ktorí držali v Lopotskom údolí na východe Gruzínska rukojemníkov.Nemecké médiá v tejto súvislosti napísali, že vzhľadom na mužovu minulosť je predpoklad, že išlo o vraždu motivovanú krvnou pomstou.Jeden zo synov Zelimchana K. pre médiá uviedol, že jeho otec predtým prežil štyri atentáty, posledný z ktorých sa odohral ešte v roku 2015 v Tbilisi.Zelimchan K. žil niekoľko posledných rokov v Berlíne pod zmenenou identitou, pričom ako uviedol nedeľník Bild, nemecká polícia muža medzitým pridala na zoznam potenciálnych militantných islamistov.