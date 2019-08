Bývalý americký kongresman Joe Walsh ohlásil prezidentskú kandidatúru

Na snímke bývalý kongresman štátu Illinois Joe Walsh. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. augusta (TASR) - Najnovším uchádzačom o nomináciu Republikánskej strany a v poradí druhým vyzývateľom súčasného prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa v boji o prezidentské kreslo je bývalý kongresman štátu Illinois Joe Walsh. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.povedal Walsh (57) v nedeľňajšej relácii spravodajskej televízie ABC This Week. Dodal, že voči Trumpovi musí existovať aj nejaká alternatíva.Walsh označil Trumpa za grobiana a zbabelca, pričom dodal, že medzi republikánmi sú viacerí ľudia, ktorí majú podobný názor ako on, avšak obávajú sa vstúpiť do prezidentského súboja.Doposiaľ bol jediným Trumpovým vyzývateľom spomedzi republikánov bývalý guvernér štátu Massachusetts William Weld, ktorý svoju kandidatúru ohlásil v apríli. Ako poznamenala Reuters, zatiaľ však nezískal nijakú výraznú podporu.Prezidentské voľby v USA sa majú konať v novembri 2020.