Atentátnik na Fica možno nebol osamelý vlk, Šutaj Eštok upozornil na jeho vymazanú komunikáciu na sociálnej sieti (video)

Stretnutie koalície a opozície

19.5.2024 (SITA.sk) - Polícia pracuje aj s verziou, že u atentátnika nešlo o samostatný čin „osamelého vlka", nakoľko po útoku mal do dvoch hodín vymazanú komunikáciu na sociálnej sieti. Preto pracujú aj s verziou, že nešlo o samostatný čin.Uviedol to minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) v nedeľu na tlačovke po zasadnutí Bezpečnostnej rady . Dodal, že po útoku na demokraciu musia dať bezpečnostné zložky signál občanom, že ich vedia ochrániť.„Sú monitorované obchodné centrá, miesta so zvýšeným výskytom, sú monitorované a chránené obydlia ústavných činiteľov. Taktiež politikov, ktorým prišli vyhrážky, objekty dôležitého významu, ale aj redakcie novín a sídla televízií," doplnil Šutaj Eštok.„Prebiehajú operatívne úkony a výkon policajtov je navýšený o 30 až 40 percent. Nakoľko to, čo sa po atentáte stalo, spustilo ďalšiu vlnu útokov a šírenia nenávisti v internetovom priestore. Myslím to vážne a polícia pracuje na plné obrátky, aby identifikovala všetky prejavy agresie a súhlasu s atentátom. Na Slovensku sme si mysleli, že vyhrážky sú folklórom. Upozorňujem však, že každú hrozbu a nenávisť budeme posudzovať tak, ako by sa stala v reálnom svete," povedal Šutaj Eštok.Minister vnútra na tlačovke spomenul aj pár konkrétnych príkladov, ktoré už vyšetrujú.„Máme tu zaisteného muža Vladimíra S., 41-ročný, zo Spišskej Novej Vsi. Polícia ho stotožnila a bude sa zodpovedať. Ale aj 23-ročná Bratislavčanka, či vysokoškolsky vzdelaná žena z Nitry. Obidve sú obvinené z vyhrážania, a pritom nikdy nemali opletačky so zákonom," doplnil Šutaj Eštok a dodal, že majú takmer 50 podozrení zo spáchania trestnej činnosti.Na ďalších 20 sa pracuje, 30 ďalších prípadov je už na spracovaní. Šutaj Eštok spresnil, že celkovo je už 90 podnetov, ktorými sa zaoberá Národná kriminálna agentúra (NAKA) Námestník poverený výkonom práv riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar uviedol, že chce zdôrazniť jeden fenomén.„Ide o militantný akceleracionizmus. Po streľbe v Prahe inšpirovali aj páchateľov na Slovensku, ktorých sme dokázali úspešne eliminovať. Ďalej bombové vyhrážky na školách. Získali sme informáciu, že by mohli byť aj v nemocniciach, nielen na školách, bankách. To, že situácia je vážna aj s militantným akceleracionizmom, sa preukázalo po atentáte na premiéra. Ohrozený je každý, verejnosť, verejní činitelia, médiá. Je na mieste byť obozretný, je tu predpoklad inšpirovania sa," uviedol Gašpar.Zároveň dodal, že následníka je ľahšie identifikovať ako radikalizovaného jednotlivca. Námestník tiež vyjadril poďakovanie zahraničnej podpore a ich informáciám. Tibor Gašpar , predseda parlamentného Výboru pre obranu a bezpečnosť, uviedol, že situácia je horšia, ako sme mohli očakávať.„Vôbec nie je na mieste situáciu zľahčovať. Bol to útok na ústavu, na štát. Išlo o jedného z troch najvyšších predstaviteľov krajiny. Situáciu nemôžeme bagatelizovať. Ako predseda výboru chcem, aby sme dostávali informácie ako postupuje polícia, aké prijíma opatrenia a zároveň mohli dávať návrhy, ako ďalej postupovať spolu s opozíciou. Chceme, aby poslanci boli viac informovaní o situácii. Môžem povedať, že je zabezpečovaná konkrétna ochrana pre osoby, ktorým prišli vyhrážky. Chcem taktiež všetkých vyzvať k pokoju, kým nie sú vyšetrené všetky okolnosti. Politický motív je jasný, ak niekto tvrdí opak, tak je to zavádzanie. Posunúť sa vieme iba vtedy, keď si vieme pripustiť pravdu," uviedol Tibor Gašpar.Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák uviedol, že rokovania na parlamentnom Výbore pre obranu a bezpečnosť sú dôležité aj preto, lebo sa tam stretáva koalícia s opozíciou.„Ukazuje sa to ešte horšie, lebo tu zjavne došlo k asistencii, aby osoba zahladzovala stopy. To všetko je šokujúce. Jednoduchšie by bolo hovoriť o jednom človeku, ale obavy, že tu mohol byť systémový prístup, zhoršili túto situáciu. Informujem pani Sakovú o zvolaní Bezpečnostnej rady na stredupred zasadnutím vlády, aby sa pripravili opatrenia na ochranu. Mali by sme posilniť legislatívne opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu nenávisti. Je jedno, komu príde mail, v ktorom sa mu vyhrážajú smrťou. Potrebujeme rozvinúť diskusiu, ako penalizovať extrémne prejavy nenávisti s ohľadom na ľudské práva. Každý si je vedomý svojej zodpovednosti," povedal Kaliňák.