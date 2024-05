Atentátnik na premiéra Fica Juraj C. ostane vo väzbe, nepodal sťažnosť

27.5.2024 (SITA.sk) - Juraj C. , ktorý je obvinený z pokusu o vraždu predsedu vlády Roberta Fica , v zákonnej lehote nepodal sťažnosť proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu o jeho vzatí do väzby. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková „Rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu o vzatí do väzby obvineného J.C. zo dňa 18. mája je právoplatné," uviedla hovorkyňa.Incident sa stal v stredu 15. mája po výjazdovom zasadnutí vlády v Handlovej, keď Juraj C. na Fica päťkrát vystrelil. Premiér následne absolvoval päťhodinovú operáciu v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Útočníka na mieste zadržali.Polícia následne obvinila Juraja C. z úkladnej vraždy z pomsty na chránenej osobe v štádiu pokusu. V prípade dokázania viny mu hrozí trest 25 rokov väzenia až doživotie.