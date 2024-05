Nové logistické centrum za 50 miliónov eur by mohlo vyrásť pri Senci, prácu by v ňom našlo 650 ľudí

27.5.2024 (SITA.sk) - Pri Senci by mohlo vyrásť nové logistické centrum za 50 mil. eur. Prácu by v ňom výhľadovo mohlo nájsť 650 ľudí.Ako ďalej vyplýva zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, projekt pozostáva z dvoch samostatných viacúčelových hál so vstavkami a areálovou infraštruktúrou. Objekty budú určené na prenájom a skladovanie, ako aj na distribúciu, ľahkú výrobu či montáž.Nové centrum by malo vzniknúť severozápadne od mesta Senec, v logistickom parku, pri diaľnici D1.„Pozitívom územia je jeho dopravná dostupnosť a dostupnosť inžinierskych sietí, ktoré majú pre prevádzku daného charakteru dostatočnú kapacitu," uvádza sa v zámere.Celková zastavaná plocha by mala byť na úrovni viac ako 43-tisíc metrov štvorcových. S výstavbou by sa mohlo začať v druhom štvrťroku budúceho roka, začiatok prevádzky je plánovaný na tretí kvartál roku 2026.