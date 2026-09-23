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23. septembra 2026

Atlantický oceán je bez hurikánu najdlhšie za 112 rokov, sezóna prekvapuje


Tagy: Atlantický oceán El niňo hurikánová sezóna Karibik Klimatická zmena

V Atlantiku vzniklo šesť pomenovaných búrok, ani jedna však nedosiahla silu hurikánu, hlavným faktorom je silný El Niño. Atlantická



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gettyimages 1019065914 676x451 23.9.2026 (SITA.sk) - V Atlantiku vzniklo šesť pomenovaných búrok, ani jedna však nedosiahla silu hurikánu, hlavným faktorom je silný El Niño.

Atlantická hurikánová sezóna roku 2026 dosiahla nezvyčajný historický míľnik. Do konca septembra sa v Atlantiku nevytvoril ani jeden hurikán, čo sa naposledy stalo v roku 1914, teda pred 112 rokmi.


V oblasti pritom vzniklo šesť pomenovaných tropických búrok – Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard a Fay. Ani jedna však neprekročila hranicu potrebnú na zaradenie medzi hurikány.



Atypický rok


Rozdiel oproti predchádzajúcim rokom je výrazný. V roku 2025 vzniklo 13 pomenovaných búrok, z toho päť hurikánov a štyri veľké hurikány najmenej tretej kategórie.


Rok 2024 priniesol 18 pomenovaných búrok a 11 hurikánov. Rekordný rok 2020 zaznamenal až 30 pomenovaných systémov a 14 hurikánov.



Pokoj od hurikánov


Za mimoriadne pokojnou sezónou stojí podľa dostupných údajov najmä silný El Niño.


Ten zvyšuje strih vetra nad Karibikom a tropickým Atlantikom, čo narúša organizáciu búrok a bráni ich zosilňovaniu.


Atlantické vody pritom zostávajú teplé, no atmosférické podmienky zatiaľ hurikánom neprajú.


Oficiálna sezóna sa končí 30. novembra, takže na jej definitívne hodnotenie je ešte skoro. Rok 2026 však zatiaľ smeruje k jednej z najpokojnejších hurikánových sezón modernej éry.




Zdroj: SITA.sk - Atlantický oceán je bez hurikánu najdlhšie za 112 rokov, sezóna prekvapuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Atlantický oceán El niňo hurikánová sezóna Karibik Klimatická zmena
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