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Nakupovať v Lidli sa oplatí: Rovnaký nákup vás vyjde o 22 % lacnejšie


Tagy: Nakupovanie PR Zľavy

V čase, keď mnohé rodiny musia počítať každé euro, diskontný reťazec Lidl zlacnil ďalšie stovky produktov až do výšky 30 %. Nejde pritom o krátkodobú akciu, ale o dlhodobé zníženie cien ...



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djm09552 1 676x451 23.9.2026 (SITA.sk) - V čase, keď mnohé rodiny musia počítať každé euro, diskontný reťazec Lidl zlacnil ďalšie stovky produktov až do výšky 30 %.


Nejde pritom o krátkodobú akciu, ale o dlhodobé zníženie cien bez kompromisov v kvalite. Vďaka nižším cenám môžete teraz na nákupe ušetriť vyše pätinu sumy.

V súčasnosti veľká časť rodinných rozpočtov smeruje na nákup potravín. Lidl preto pristúpil k masívnemu zníženiu cien naprieč celým sortimentom, aby odľahčil peňaženky svojich zákazníkov. Najlepším dôkazom toho, že ide o skutočne výrazné zlacňovanie, je pohľad na konkrétny nákupný košík.

Rozdiel si zákazníci všimnú okamžite pri pokladni. Modelový nákup bežných potravín a drogérie, ktorý pôvodne stál 50,98 €, vás po novom vyjde na 39,63 €. Celkový rozdiel v hodnote nákupu tak predstavuje úsporu 11,35 €, vďaka čomu je rovnaký košík o 22 % lacnejší. Postupne sa tak nazbiera suma, ktorú už v rodinnom rozpočte skutočne pocítite.

Do porovnania pritom diskont zahrnul rôzne položky každodennej spotreby, ktoré tvoria bežný základ nákupov slovenských domácností. Zákazníci v ňom nájdu zastúpenie z čerstvých potravín, vrátane pečiva, vajec, mäsových výrobkov ako sú párky či saláma, ale aj pestrý výber mliečnych výrobkov od rôznych syrov cez jogurty až po trvanlivé mlieko. Okrem toho porovnanie zahŕňa aj trvanlivé potraviny, rôzne pochutiny, nápoje a nechýbajú ani na potreby z kategórie drogérie. Cenový pokles je dobre viditeľný aj na konkrétnych produktoch. Výraznou úpravou cien prešli napríklad 20-kusové vajcia z podstielkového chovu, ktoré z pôvodných 5,89 € klesli na 4,69 €. Cena vianočky klesla o 25 % z 1,99 € na 1,49 €, maslový toastový chlieb aktuálne kúpite za 1,09 €, namiesto pôvodných 1,45 €. Do modelového nákupu Lidl zahrnul vyše 30 položiek spomedzi najobľúbenejších produktov zákazníkov.

Cenový líder zlacňuje naprieč celým sortimentom


Reťazec je pre svojich zákazníkov spoľahlivým partnerom aj v aktuálnej dobe a pomáha tak miliónom Slovákov a Sloveniek. Týmto krokom jasne ukazuje, že nakupovať v Lidli sa oplatí. Zároveň tak vysiela jasný signál, že kvalitné potraviny majú byť dostupné pre každého.

Dlhodobo znížené ceny zákazníci nájdu naprieč celou ponukou od čerstvých produktov, akými sú pečivo, mäso a mliečne výrobky, až po trvanlivé produkty, mrazené potraviny, nápoje a drogériu. Stovky produktov nakúpite lacnejšie až o 30 %. Viac informácií ako aj ponuku dlhodobo zlacnených produktov nájdete na webe www.lidl.sk/lider.

To, že v pomere ceny a kvality je Lidl prvou voľbou slovenských zákazníkov, dokazujú aj spotrebiteľské prieskumy. Potvrdzuje to prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia, s. r. o., realizovaný v období od 14. 7. do 20. 7. 2026 na vzorke 2 001 respondentov. Na otázku, ktorý z obchodných reťazcov na Slovensku považujú za cenového lídra, uviedlo spontánne najviac – až 39 % opýtaných – práve Lidl.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Nakupovať v Lidli sa oplatí: Rovnaký nákup vás vyjde o 22 % lacnejšie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nakupovanie PR Zľavy
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