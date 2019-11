Atlantický oceán vyplavil na pobrežie Francúzska viac ako tonu kokaínu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 13. novembra (TASR) - Viac ako tonu kokaínu rozdeleného do balíčkov chránených igelitovým vreckom objavili od polovice októbra na plážach Atlantického oceánu, konkrétne na časti pobrežia od Bretónska po Baskicko. Prokuratúra v meste Rennes uviedla, že počet balíčkov vyplavovaných počas prílivu sa zvýšil po 4. novembri. Informoval o tom francúzsky spravodajský portál 20Minutes.fr.Podľa prokurátora Philippa Astruca bolo v posledných dňoch zaznamenaných niekoľko pokusov o krádež vyplavovaných drog. Úrady preto posilnili hliadkovanie na plážach, do ktorého sa zapojila aj colná správa a žandarméria. V regióne Gironde viaceré mestá vydali zákaz vstupu na pláže.Astruc informoval, že morom vyplavovaný kokaín má čistotu okolo 83 percent. V tejto forme je veľmi nebezpečný, pretože pri užití môže ľahko spôsobiť predávkovanie.Zdôraznil, že každý nález balíčka s drogou na pláži musí nálezca oznámiť polícii alebo žandarmérii, pričom s ním v žiadnom prípade nesmie manipulovať. Prokurátor pripomenul, že držanie a prevoz tohto typu drogy je trestným činom, za ktorý hrozí do desať rokov väzenia.Francúzske médiá informovali o zadržaní maloletého chlapca, ktorý mal pri sebe päť kilogramov kokaínu pozbieraného na pláži v meste Lacanau v regióne Gironde.Pokiaľ ide o pôvod drogy, polícia má niekoľko hypotéz. Za najviac pravdepodobnú považuje tézu, že ide o drogy, ktoré niekto vyhodil z lode z dôvodu jej havárie alebo problémov v búrke.Prípad vyšetruje tím pozostávajúci zo stovky vyšetrovateľov, ktorí skúmajú aj pohyb lodí v Atlantickom oceáne. Pri vyšetrovaní spolupracujú aj s americkými kolegami, ktorí zistili, že aj na americkom pobreží sú vyplavované balíčky s kokaínom. Zdá sa však, že nepochádzajú z rovnakého zdroja.