NOVEMBER89: Študenti po rekonštrukcii vlády opäť hrozili štrajkom

Ilustračná snímka z novembra 1989. Foto: TASR/Alexander Buzinkay Foto: TASR/Alexander Buzinkay

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. novembra (TASR) – Nenásilná forma obrodného spoločensko-politického procesu v Československu dala udalostiam meno Nežná revolúcia. Po policajnom zásahu v Prahe 17. novembra 1989, následných masívnych prejavoch nespokojnosti v uliciach, odstúpení straníckych funkcionárov a po generálnom štrajku 27. novembra, stále trval ostrý štrajk študentov.Článok ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany bol 29. novembra zrušený a premiér federálnej vlády Ladislav Adamec prejavil ochotu viesť dialóg so zástupcami nespokojnej verejnosti. Tá žiadala zmenu vlády, prípadne jej demisiu. Samotné Občianske fórum ani Verejnosť proti násiliu o účasť v tejto vláde záujem nemali.Adamec sa nakoniec rozhodol federálnu vládu rekonštruovať s tým, že by zostal na jej čele. Mená nových navrhovaných ministrov sa objavili 3. decembra 1989 a to opäť zdvihlo vlnu odporu. V novom kabinete mala mať komunistická strana okrem samotného premiéra ďalších 15 ministrov, po jednom kresle by obsadili členovia strany socialistickej a ľudovej, doplniť ju mali aj traja nestraníci. Okamžite reagovali občianske iniciatívy aj študentské hnutie a hrozili ďalším generálnym štrajkom.uvádza sa v letáku so Stanoviskom slovenského koordinačného výboru vysokých škôl, ktorý sa objavil v uliciach.Študenti v ňom zdôrazňujú, že takéto zloženie vlády neposkytne žiadne záruky na vybudovanie pluralitného systému a demokratického štátu. Obávajú sa, že takáto vláda nebude schopná doviesť spoločnosť k demokratickým voľbám.píše sa vo vyhlásení. Koordinačný výbor upozornil, že svoje stanovisko i odhodlanie už raz jasne vyjadrili generálnym štrajkom 27. novembra a zo svojich požiadaviek nemienia ustúpiť.píše sa v posledných riadkoch vyhlásenia.