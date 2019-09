Atlantik pohltil zásobovaciu loď, hľadajú nezvestnú posádku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 30. septembra (TASR) - Jedného člena posádky našli mŕtveho a ďalších desať je nezvestných po havárii zásobovacej lode v oblasti Atlantického oceánu, ktorú zasiahol hurikán. Oznámil to v pondelok francúzsky prevádzkovateľ plavidla, ktorého údaje prevzala tlačová agentúra AFP.Loď Bourbon Rhode sa plavila pod vlajkou Luxemburska a jej 14-člennú posádku tvorili prevažne Ukrajinci. Prevádzkovateľom bola francúzska námorno-logistická spoločnosť Bourbon, zabezpečujúca služby pre ropné plošiny.Plavidlo sa dostalo koncom minulého týždňa do oblasti zasiahnutej hurikánom Lorenzo a následne sa potvrdili správy o jeho potopení. V oceáne sa rozbehla rozsiahla pátracia operácia, na čo sa podarilo ešte v sobotu vyzdvihnúť troch členov posádky, ktorí použili záchranný čln. Spoločnosť Bourbon uviedla, že zasahujúce zložky tiež našli bezvládne telo jedného z námorníkov, zatiaľ čo pátranie po ďalších nezvestných pokračuje.Loď sa potopila približne 1200 námorných míľ od francúzskeho ostrova Martinik v Karibiku, blízko tzv. oka hurikánu Lorenzo, zaradeného do druhej najvyššej z piatich možných kategórií. Podľa citovaného vyjadrenia pátranie prebieha "".Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že v dôsledku potopenia lode Bourbon Rhode je nezvestných "" občanov Ukrajiny. "," potvrdil agentúre AFP predstaviteľ ministerstva Vasyľ Kyrylyč.