USA uvalili sankcie na Rusov podozrivých zo zasahovania do volieb

Podnikateľ Jevgenij Prigožin (vľavo) a ruský prezident V. Putin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. septembra (TASR) - Ministerstvo financií Spojených štátov uvalilo v pondelok sankcie na Rusov, ktorí sú podozriví z toho, že sa v roku 2018 pokúsili ovplyvniť tzv. polčasové (midterm) voľby v USA. Informovala o tom agentúra AP.Pondelkové sankcie sa týkajú štyroch entít, siedmich fyzických osôb, troch osobných lietadiel a jednej jachty, ktoré sú určitým spôsobom prepojené s agentúrou Internet Research Agency (IRA) so sídlom v Petrohrade a jej podporovateľom Jevgenijom Prigožinom.IRA používala podľa ministerstva falošné profily v sociálnych médiách a šírila tam falošné informácie s cieľom ovplyvniť voľby a podkopať vieru americkej verejnosti v demokratické inštitúcie.Americký rezort financií v súvislosti s IRA dodal, že neexistujú náznaky toho, že by agentúra bola schopná narušiť priamo volebnú infraštruktúru blokovaním hlasovania, prípadne menením či narúšaním procesu sčítania hlasov.Petrohradský podnikateľ Prigožin je blízky prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Cateringové spoločnosti, ktoré buď priamo vlastní alebo sú s ním prepojené, získali zmluvy na zabezpečenie stravy do zariadení v Moskve v celkovej hodnote okolo dvoch miliárd eur.V Prigožinových reštauráciách sa tiež konajú večere, na ktoré prezident Putin pozýva významné zahraničné osobnosti. Podnikateľ preto získal prezývku "".