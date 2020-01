Atlantik preveslovala prvá žena, ktorá má zdravotné problémy so sluchom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2020 (Webnoviny.sk) - Šesťdesiatročná zamestnankyňa lekárne Mo O'Brienová sa stala prvou ženou trpiacou zdravotnými problémami so sluchom, ktorá preveslovala oceán, keď dokončila približne 4800-kilometrovú trasu cez Atlantik.Žena spolu so svojou posádkou, ktorá zahŕňala aj jej dcéru, pristála na karibskom ostrove Antigua vo štvrtok miestneho času, 49 dní po tom, čo v decembri vyrazili z kanárskeho ostrova La Gomera. Trojica sa stala zároveň najrýchlejšou ženskou posádkou, ktorá takúto výzvu absolvovala. O'Brienová uviedla, že cítila po dokončení "úľavu".The Ocean Rowing Society, ktorá za monitorovanie takýchto rekordov zodpovedá, nový svetový unikát potvrdila. Posádku okrem šesťdesiatničky z Bojewyan Stennack v anglickom Cornwalle tvorila jej 32-ročná dcéra Bird Wattsová a ich 45-ročná kamarátka Claire Allinsonová.Trojica veslovala konštantne v pároch na štvorhodinové zmeny, pričom nasledovali dvojhodinové prestávky. "Je to úľava, že som už tu, ale tiež si trochu želám byť stále tam vonku. Strašne sa mi to páčilo," zhodnotila O'Brienová svoju cestu po jej skončení na Antigue.