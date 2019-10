Atlét Kovacs vyhral guľu na MS výkonom 22,91, Hassanová má druhé zlato

Japonský chodec Tošikazu Jamaniši (uprostred) pózuje po triumfe na 20 km na atletických MS v katarskej Dauhe 5. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finále:



MUŽI



maratón: 1. Lelisa Desisa (Et.) 2:10:40 hod, 2. Mosinet Geremew (Et.) 2:10:44, 3. Amos Kipruto (Keňa) 2:10,51, 4. Callum Hawkins (V. Brit.) 2:10:57, 5. Stephen Mokoka (JAR) 2:11:09, 6. Zersenay Tadese (Erit.) 2:11:29, 7. El Hassan El Abbassi (Bahr.) 2:11:44, 8. Hamza Sahli (Mar.) 2:11:49, 9. Tadesse Abraham (Švajč.) 2:11:58, 10. Daniel Mateo (Šp.) 2:12:15



4x100 m: 1. USA (Christian Coleman, Justin Gatlin, Michael Rodgers, Noah Lyles) 37,10 - svetový výkon roka a národný rekord, 2. Veľká Británia (Adam Gemili, Zharnel Hughes, Richard Kilty, Nethaneel Mitchell-Blake) 37,36 - európsky rekord, 3. Japonsko (Šuhei Tada, Kirara Širaiši, Jošihide Kiriu, Abdul Hakim Sani Brown) 37,43 - ázijský rekord, 4. Brazília 37,72 - juhoamerický rekord, 5. Juhoafrická rep. 37,73, 6. Čína 38,07, Holandsko diskvalifikovali, Francúzsko nedobehlo



guľa: 1. Joe Kovacs (USA) 22,91 - rekord šampionátu, 2. Ryan Crouser (USA) 22,90, 3. Tomas Walsh (N. Zél.) 22,90 - oceánsky rekord, 4. Darlan Romani (Braz.) 22,53, 5. Darrell Hill (USA) 21,65, 6. Konrad Bukowiecki (Poľ.) 21,46, 7. Jacko Gill (N. Zél.) 21,45, 8. Chukwuebuka Enekwechi (Nigéria) 21,18, 9. Tim Nedow (Kan.) 20,85, 10. Tomáš Staněk (ČR) 20,79







ŽENY



1500 m: 1. Sifan Hassanová (Hol.) 3:51,95 - rekord šampionátu, 2. Faith Kipyegonová (Keňa) 3:54,22 - národný rekord, 3. Gudaf Tsegayová (Et.) 3:54,38, 4. Shelby Houlihanová (USA) 3:54,99 - americký rekord, 5. Laura Muirová (V. Brit.) 3:55,76, 6. Gabriela DeBuesová-Stafforová (Kan.) 3:56,12 - národný rekord, 7. Winny Chebetová (Keňa) 3:58,20, 8. Jenny Simpsonová (USA) 3:58,42, 9. Rababe Arafiová (Mar.) 3:59,93, 10. Ciara Mageeanová (Ír.) 4:00,15



5000 m: 1. Hellen Obiriová 14:26.72 - rekord šampionátu, 2. Margaret Chelimo Kipkemboiová (obe Keňa) 14:27.49, 3. Konstanze Klosterhalfenová (Nem.) 14:28.43, 4. Tsehay Gemechuová (Et.) 14:29.60, 5. Lilian Kasait Rengeruková (Keňa) 14:36.05, 6. Fantu Workuová (Et.) 14:40.47, 7. Laura Weightmanová (V. Brit.) 14:44.57, 8. Hawi Feysová (Et.) 14:44.92, 9. Karissa Schweizerová (USA) 14:45.18, 10. Eilish McColganová (V. Brit.) 14:46.17



štafeta 4x100 m: 1. Jamajka (Natalliah Whyteová, Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, Jonielle Smithová, Shericka Jacksonová) 41,44 - svetový výkon roka, 2. Veľká Británia (Asha Philipová, Dina Asherová-Smithová, Ashleigh Nelsonová, Daryll Neitová) 41,85, 3. USA (Dezerea Bryantová, Teahna Danielsová, Morolake Akinosunová, Kiara Parkerová) 42.10, 4. Švajčiarsko 42,18 - národný rekord, 5. Nemecko 42,48, 6. Trinidad a Tobago 42,71, 7. Taliansko 42,98, Čína nedobehla



trojskok: 1. Yulimar Rojasová (Ven.) 15,37 m, 2. Shanieka Rickettsová (Jam.) 14,92, 3. Caterine Ibargüenová (Kol.) 14,73, 4. Kimberly Williamsová (Jam.) 14,64, 5. Oľga Saladuchová (Ukr.) 14,52, 6. Ana Peleteirová (Šp.) 14,47, 7. Keturah Orjiová (USA) 14,46, 8. Patrícia Mamonová (Portug.) 14,40, 9. Tori Franklinová (USA) 14,08, 10. Rouguy Diallová (Fr.) 14,08

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dauha 6. októbra (TASR) - Atletický svet nevidel vrh guľou na úrovni 22,90 m 29 rokov, v sobotu túto hranicu na MS v Dauhe dosiahli hneď traja muži. Zlato získal posledným pokusom 22,91 m Američan Joe Kovacs. Iba o centimeter menej hodili jeho krajan Ryan Crouser a Novozélanďan Tom Walsh.Najkvalitnejšiu súťaž vo vrhu guľou v histórii otvoril obhajca zlata Walsh oceánskym rekordom a vtedy piatym najlepším pokusom histórie. Lenže v záverečnej sérii ho o centimeter prekonal najprv majster sveta z Pekingu 2015 a strieborný z pred dvoch rokov Kovacs a napokon aj olympijský šampión z Pekingu Crouser. Walsh ďalšie pokusy prešľapoval, Crouserovi zaistil striebro druhý hod 22,71.Kovacsov hod 22,91 je iba piatym v histórii za hranicu 22,90. Naposledy tak ďaleko hodil ešte v roku 1990 svetový rekordman Randy Barnes z USA.Etiópčan Lelisa Desisa triumfoval časom 2:10:40 hod v maratóne. Druhý skončil jeho krajan Mosinet Geremew s odstupom štyroch sekúnd. Bronz získal Keňan Amos Kipruto, ktorý prišiel do cieľa o ďalších sedem sekúnd neskôr.Desisa sa stal druhým majstrom sveta z Etiópie, pred ním triumfoval iba Gezahegne Abera v Edmontone 2001. Dvadsaťdeväťročný vytrvalec na seba tento rok už upozornil na maratóne v Bostone, kde skončil druhý a zabehol o sekundu pod 2:08. Jeho najväčším úspechom doteraz bolo striebro z moskovských MS v roku 2013.Prvú hodinu na seba upozorňoval Paraguajčan Derlys Ajala, ktorý sa od úvodu pustil do samostatného úniku. Na 20. km bol v čase 1:02:38, no to už ho dobiehala skupinka Afričanov a Juhoameričan takmer po polovici trate odstúpil. Druhú hodinu sa o udávanie tempa staral hlavne strieborný medailista z MS v Berlíne 2009 Eritrejčan Zersenay Tadese. Na 30. kilometri bol v čase 1:33:13, no nedokázal sa zbaviť dvojice Etiópčanov, Keňana a Juhoafričana Stephena Mokoku. Etiópčania rozhodli o svojom úspechu až v záverečných stovkách metrov.Mužská štafeta USA na trati 4x100 m zabehla na atletických MS v Dauhe tretí najlepší čas histórie 37,10 a získala zlato. Štvorica s majstrom sveta na stovke Christianom Colemanom, druhým na rovnakej trati Justinom Gatlinom, víťazom dvojstovky Noahom Lylesom a víťazom Panamerických hier Michaelom Rodgersom dosiahla výkon 37,10. Iba Jamajčania v zostave s Usainom Boltom boli dvakrát v histórii rýchlejší.Briti bežali rýchlejšie než pred dvoma rokmi na MS v Londýne, no nový európsky rekord 37,36 im stačil iba na striebro. Aj ďalšie dve štafety zabehli regionálne rekordy, tretí Japonci vylepšili najlepší ázijský čas na 37,43, štvrtý Brazílčania dosiahli juhoamerický rekord 37,72.Jamajská štafeta suverénnym spôsobom zvíťazila v štafete na 4x100 m žien. Štvorica, medzi ktorou nechýbala ani čerstvá majsterka sveta na stovke Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, zabehla svetový výkon roka 41,44. Pred druhými Britkami mali náskok 41 stotín sekundy. Tretie skončili Američanky v čase 42,10.Tesne pod stupňom víťaziek zostali v národnom rekorde Švajčiarky, ktoré zaostali za bronzom o osem stotín sekundy. Úspešne zavŕšila svoje pôsobenie na šampionáte Britka Dina Asherová-Smithová, ktorá pridala k zlatu z 200 m a striebru zo stovky tretí cenný kov.Holandská bežkyňa Sifan Hassanová sa postarala o unikátny zápis na svetovom šampionáte, v Dauhe získala po triumfe na desaťtisícke zlato aj na oveľa kratšej trati 1500 m. Navyše jej víťazný čas 3:51,95 je šiesty najlepší v histórii a rekordom šampionátu.Keňanke Faith Kipyegonovej nestačil národný rekord 3:54,22 na viac ako na striebro. Tretia skončila Etiópčanka Gudaf Tsegayová (3:54,38). Hassanovej výkon je zároveň druhý najlepší v 21. storočí, iba svetová rekordérka Genzebe Dibabová bežala v roku 2015 rýchlejšie. Holanďanka utiekla svojim súperkám 100 metrov pred cieľom a získala štvrtý cenný kov z MS. Z predošlých podujatí má ešte dva bronzy.Keňanka Hellen Obiriová obhájila titul majsterky sveta v behu na 5000 m. Zvíťazila v rekorde šampionátu 14:26.72. Na druhom mieste skončila jej krajanka Margaret Chelimo Kipkemboiová, ktorá na cieľovej rovinke predbehla najlepšiu Európanku Konstanze Klosterhalfenovú z Nemecka (14:28.43).Obiriová získala tretí cenný kov z MS, v zbierke má ešte bronz z Moskvy. Ďalšie dve medailistky získali prvú medailu z vrcholných podujatí, hoci Nemka má dve striebra z halových ME.Venezuelská trojskokanka Yulimar Rojasová sa stala ďalšou úspešnou obhajkyňou zlata z MS v Londýne, v Dauhe zvíťazila suverénne výkonom 15,37. Striebro získala pri svojom prvom veľkom úspechu v kariére Jamajčanka Shanieka Rickettsová výkonom 14,92 a bronz vybojovala zberateľka cenných kovov a úradujúca olympijská šampiónka Caterine Ibargüenová z Kolumbie (14,73).Rojasová preskočila vo finále 15 m hranicu hneď dvakrát, k prvenstvu by jej stačil aj druhý najlepší pokus 15,18. Ibargüenová získala medailu na piatom svetovom šampionáte v sérii, v zbierke má celkovo dve zlaté, jednu striebornú a čerstvo dve bronzové.