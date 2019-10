NHL: Jurčo asistoval pri víťazstve Edmontonu nad Los Angeles

Na archívnej snímke Tomáš Jurčo. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

výsledky NHL:



Buffalo - New Jersey 7:2, Florida - Tampa Bay 4:3, Ottawa - New York Rangers 1:4, Pittsburgh - Columbus 7:2, Toronto - Montreal 5:6 pp a sn, Washington - Carolina 2:3 pp, Nashville - Detrotit 3:5, St. Louis - Dallas 3:2, Arizona - Boston 0:1, Colorado - Minnesota 4:2, Anaheim - San Jose 3:1, Calgary - Vancouver 3:0, Edmonton - Los Angeles 6:5

New York 6. októbra (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili aj vo svojom druhom zápase v novej sezóne NHL. V noci na nedeľu zdolali domácu Arizonu Coyotes 1:0. Výrazne im k tomu pomohol slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý si pripísal 35 zákrokov a udržal si čisté konto. Rozhodujúci gól strelil ešte v závere prvej tretiny Brad Marchand. V drese "medveďov" strávil na ľade takmer dvadsať minút Zdeno Chára a dvakrát vystrelil na bránku súpera.Slovenský útočník Tomáš Jurčo dosiahol prvý bod v novom ročníku. Pri víťazstve Edmontonu nad Los Angels 6:5 prihral v tretej tretine na vyrovnávajúci gól na 5:5 Darnellovi Nurseovi. Pre 26-ročného Jurča je to zároveň premiérový zápis v tíme "olejárov".Prvú prehru utrpeli hráči Washingtonu v zostave s dvojicou Martinom Fehérvárym a Richardom Pánikom. Na vlastnom ľade podľahli Caroline Hurricanes 2:3 po predĺžení. Ani jeden zo slovenských reprezentantov sa bodovo nepresadil.Tomáš Tatar v drese Montrealu síce tiež nebodoval, ale jeho Canadiens zvíťazili v Toronte nad Maple Leafs 6:5 po samostatných nájazdoch. Za "javorové listy" nastúpil obranca Martin Marinčin, ale ani on sa nezapísal do streleckej listiny.