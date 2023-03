Atletico deklasovalo Sevillu, Simeone po rekorde: Milujem toto miesto

Futbalisti Atletica Madrid deklasovali v sobotu Sevillu 6:1 a posunuli sa na tretie miesto v najvyššej španielskej súťaži. Ich tréner Diego Simeone oslávil víťazstvo míľnikom, keď viedol Atletico v 613. zápase.





Argentínsky kouč prišiel k mužstvu v roku 2011 a dostal sa pred zosnulého Luisa Aragonesa v štatistike duelov na lavičke Atletica. S tímom dokázal dvakrát vyhrať Európsku ligu, La Ligu a raz aj pohár. "Žiadal som od hráčov len dve veci, aby hrali s vášňou a srdcom, talent majú. Som pokojný, pretože som na mieste, ktoré milujem. Rád vidím, ako sa tento tím v ťažkých chvíľach dvíha," povedal Simeone podľa agentúry AFP. Tomu vyprší zmluva v júni 2024. "Je zrejmé, že Atletico si bez neho nedokážete predstaviť. Ak sa nemýlim, v klube je už 11 rokov. Priniesol jasnú myšlienku a zmenil mentalitu. Všetkých zjednotil a dal klubu potrebnú stabilitu," uviedol stredopoliar Koke."Los Colchoneros" sa v tejto sezóne veľmi nedarilo, keď vypadli už v skupinovej fáze Ligy majstrov a vo štvrťfinále Španielskeho pohára nestačil na rivala z Realu. V uplynulých šiestich zápasoch La Ligy však vždy bodovali a po zaváhaní Realu Sociedad sa posunuli vyššie v tabuľke. Dvoma gólmi sa prezentoval Memphis Depay, ktorý nastúpil prvýkrát v základnej zostave Atletica. Holanďan prišiel do tímu v januári z konkurenčnej Barcelony. V domácom drese sa strelecky presadili aj Antoine Griezmann, Yannick Carrasco a Alvaro Morata.Práve francúzsky útočník na začiatku druhého polčasu efektným ďalekonosným zásahom vrátil Atleticu dvojgólové vedenie. Bol to jeho 150. gól za klub, po ktorom sa rozbehol osláviť ho so Simeonem a povedal, že dúfal vo výkon takéhoto kalibru. "Dôležitý deň pre neho je dôležitým aj pre mňa. Veľmi som chcel, aby bol tento zápas magický pre neho a fanúšikov, pretože si to zaslúžime. Od MS hráme v neuveriteľnej dynamike a dúfam, že to tak bude aj pokračovať," skonštatoval Griezmann.Sevilla po vysokej prehre zostala na 16. mieste, bod nad pásmom zostupu. Tím, ktorý v predchádzajúcich troch sezónach vždy skončil štvrtý a postúpil do skupinovej fázy Ligy majstrov, dokázal v tomto ročníku triumfovať len v šiestich dueloch. Na lavičke skončil aj tréner Julen Lopetegui, ktorého nahradil Jorge Sampaoli. "Hrali sme veľmi zle a už to prekračuje všetky medze. Po takomto výkone sme zaslúžene prehrali," povedal obranca hostí Marcos Acuna. V drese Sevilly sa počas duelu presadil len Youssef En-Nesyri. V 74. minúte po faule na Papeho Gueyeho nepremenil jedenástku Ivan Rakitič, keď trafil len žrď. Gueye bol krátko nato vylúčený za druhú žltú kartu.