Mbappé strelil 201. gól a sa stal najlepším strelcom PSG. Bol posadnutý týmto rekordom, vraví tréner Galtier (video)

5.3.2023 (SITA.sk) - Francúzsky futbalový útočník Kylian Mbappé v závere sobotňajšieho stretnutia Ligue 1 2022/2023 poistil víťazstvo Paríža Saint-Germain nad FC Nantes (4:2) a dosiahol ďalší obrovský míľnik vo svojej kariére. Bol to už jeho 201. presný zásah vo farbách parížskeho mužstva, čím prekonal doterajšieho klubového rekordéra Edinsona Cavaniho. Uruguajčan v minulosti nasúkal za tím z Parku princov rovné dve stovky gólov.„Keď som sem prišiel, bol som ešte mladý hráč. Veľa som sa tu naučil. Hrám, aby som písal históriu a vždy som vravieval, že to chcem robiť tu, vo Francúzsku, v jeho hlavnom meste... Je to osobný úspech, ale prišiel som sem aj pre kolektívne úspechy,“ poznamenal 24-ročný Mbappé po svojom 247. vystúpení v drese PSG.Parížania rýchlo viedli 2:0, ale ešte do prestávky o náskok prišli. V 60. minúte však pridali tretí gól zásluhou Portugalčana Danila Pereiru a potom v nadstavenom čase ešte prišla chvíľa spomenutého Mbappého. Práve forma tohto hviezdneho hráča by mužstvu Saint-Germain mohla pomôcť v budúcotýždňovom odvetnom zápase osemfinále Ligy majstrov na ihrisku Bayernu Mníchov . V prvom zápase zvíťazil nemecký tím 1:0.„Naši priaznivci a fanúšikovia francúzskeho futbalu musia oceniť, že ho máme v našej súťaži. Videl som, aký bol posadnutý týmto rekordom,“ povedal tréner PSG Christophe Galtier. Parížania majú momentálne v tabuľke najvyššej francúzskej súťaže 11-bodový náskok pred Olympique Marseille so zápasom k dobru. Zvíťazili v treťom dueli po sebe, čo po nedávnych týždňoch, keď sa mužstvu výsledkovo nedarilo, predstavuje významnú vzpruhu.„V posledných troch ligových zápasoch sme strelili 11 gólov a som spokojný. Na môj vkus sme ich však aj dosť dostali (päť, pozn.). Triumf je super, no protivníkovi sme dali príliš veľa šancí, keď vyzeral na knokaut,“ skonštatoval Galtier.