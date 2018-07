Atletico Madrid angažovalo portugalského útočníka Martinsa

Na snímke vľavo hráč Lisabonu Gelson Martins a vpravo hráč Varšavy Michal Kopczynski v zápase 6. kola F-skupiny futbalovej Ligy majstrov Legia Varšava - Sporting Lisabon vo Varšave 7. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 25. júla (TASR) - Španielsky futbalový klub Atletico Madrid posilnil útok o portugalského reprezentanta Gelsona Martinsa, ktorý predtým pôsobil v Sportingu Lisabon. Dvadsaťtriročný futbalista podpísal so svojím novým zamestnávateľom zmluvu na päť rokov, po pôsobení v Sportingu prišiel ako voľný hráč.Martins bol člen portugalského tímu na MS v Rusku, kde sa jeho tím prebojoval do osemfinále. Na šampionáte odohral 30 minút vo víťaznom zápase proti Maroku (1:0) v skupinovej fáze.Úradujúci víťaz Európskej ligy angažoval okrem Martinsa aj Thomasa Lemara z AS Monaco, Rodriho z Villarrealu a Antonia Adana z Betisu Sevilla. Informovala o tom agentúra AP.