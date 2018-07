Cyklistika-TdF: Quintana vyhral 17. etapu, Sagan po páde v poriadku

Nairo Quintana z tímu Movistar. Foto: TASR/AP Nairo Quintana z tímu Movistar. Foto: TASR/AP

Saint Lary Soulan 25. júla (TASR) – Kolumbijčan Nairo Quintana zvíťazil v stredajšej 17. etape 105. ročníka cyklistických pretekov Tour de France. Krátku (65 km), ale náročnú horskú etapu z Bagnéres-Luchon do Saint Lary Soulan zvládol za 2:21:18 hodiny. Ďalšie pódiové priečky obsadili Ír Daniel Martin (SAE Team Emirates) a Brit Geraint Thomas (Sky), ktorý zvýšil náskok na čele priebežného poradia.



V klesaní 20 km pred cieľom mal slovenský jazdec Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) pád. Podľa informácií vo vysielaní RTVS však neutrpel žiadne vážne zranenia, do cieľa dorazil s odreninami pravej časti tela a mankom 26:29 minúty, čím splnil limit. Sagan teraz podstúpi vyšetrenia.





Najkratšia etapa na TdF za uplynulých tridsať rokov vzbudzovala vysoké očakávania. Na pretekárov čakal netradičný štart, zoradili sa do skupín podľa umiestnenia v celkovej klasifikácii. V líderskej skupine sa nachádzalo prvých dvadsať jazdcov. Na pretekárov čakali tri ťažké kopce, prvý Montée de Peyragudes mal dĺžku 14,9 km a sklon 6,7 percenta. Pred prvým stúpaním sa hneď po štarte dostali do úniku Tanel Kangert (Astana) a Nicolas Edet (Cofidis), za nich sa však zavesila silná početná skupina v ktorej nechýbal víťaz utorňajšej etapy a líder vrchárskej súťaže Julian Alaphilippe z tímu Quick-Step Floors a Saganov tímový kolega Rafal Majka.



Na kopci bol prvý Kangert, na ktorého vzápätí čakal 12,5-kilometrový zjazd zakončený šprintérskou prémiou. Sagan na nej body nezískal, v pelotóne šetril sily na náročný záver etapy. Pred druhým 7,4 km dlhým stúpaním na Col de Val Louron-Azet so sklonom 8,3 percenta sa na Kangerta dotiahli Alaphilippe a Kristijan Durasek (SAE Team Emirates), v tej chvíli už zaostával Edet. V zjazde postupne odpadol aj Durasek, vedúca dvojica mala náskok dvoch minút na pelotón. V ňom sa o tempo staral tím Sky, v pokoji v ňom jazdil aj Sagan. Práve v následnom zjazde slovenský jazdec utrpel pád, ale vzápätí pokračoval v etape.



Pred záverečným stúpaním na Saint-Lary-Soulan, ktoré bolo dlhé 16 km a malo sklon 8,7 percenta, Alaphilippe opustil Kangerta, estónsky jazdec sa ocitol na čele sám. V tej chvíli sa prebudil aj pelotón, kde sa chceli odpútať Primož Roglič (Lotto NL Jumbo) a Chris Froome (Sky), ale ich snaha bola márna. Pred hlavným balíkom však zostávala skupina z úvodu, ktorá sa postupne trhala, Kangerta stíhala trojica Majka, Nairo Quintana a Alejandro Valverde (obaja Movistar). Dopredu sa postupne dostal Quintana, Kangert s Valverdem sa prepadli až do pelotónu. Záver ešte priniesol atak Rogliča a Thomasa v žltom drese, ale na etapovom vavríne pre Quintanu sa nič nezmenilo.



Thomas zvýšil náskok na čele celkového poradia na 1:59 minúty, na druhom mieste figuruje Holanďan Tom Dumoulin (Sunweb), krajan a tímový kolega lídra a obhajca prvenstva Christopher Froome klesol na tretiu priečku (+2:31).

výsledky 17. etapy (Bagnéres-Luchon - Saint Lary Soulan, 65 km):



1. Nairo Quintana (Kol./Movistar) 2:21:18 h, 2. Daniel Martin (Ír./SAE Team Emirates) +28 s, 3. Gearaint Thomas (V. Brit./Sky) +47, 4. Primož Roglič (Slov./Lotto NL - Jumbo), 5. Tom Dumoulin (Hol./Sunweb) obaja +52, 6. Steven Kruijswijk (Hol./Lotto NL - Jumbo) +1:05 min, 7. Egan Bernal (Kol./Sky) +1:33, 8. Christopher Froome (V. Brit./Sky), 9. Mikel Landa (Šp./Movistar) obaja +1:35, 10. Iľnur Zakarin (Rus./Kaťuša - Alpecin) +2:01, ... 134. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +26:29







poradie po 17. etape:



1. Thomas 70:34:11 h, 2. Dumoulin +1:59 min, 3. Froome +2:31, 4. Roglič +2:47, 5. Quintana +3:30, 6. Kruijswijk +4:19, 7. Landa +4:34, 8. Romain Bardet (Fr./AG2R) +5:13, 9. Martin +6:33, 10. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +9:31, .... 67. P. SAGAN +1:53:01 h