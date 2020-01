Atlético Madrid padlo u treťoligistu, v Copa del Rey aj ďalšie prekvapujúce vypadnutia favoritov

Atlético ťahá čiernu sériu

Simeone chválil domáceho gólmana

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - V šestnásťfinále španielskej pohárovej súťaže Copa del Rey 2019/2020 sa rozlúčilo až osem účastníkov La Ligy. Doslova pohromu pre zástupcov z najvyššej španielskej súťaže predstavovali štvrtkové zápasy, keď z piatich prvoligistov prehrali až štyria - Celta Vigo, SD Eibar, Betis Sevilla a Atlético Madrid.Okrem nich počas piatkového žrebu osemfinálovej časti v osudí nebudú ani RCD Mallorca, Levante UD, Real Valladolid a Espanyol Barcelona. Ešte skôr z pohára vypadli aj Getafe CF a Deportivo Alavés.Azda najväčšie prekvapenie spôsobil kolaps Atlética Madrid. "Los Colchoneros" pred dvomi týždňami triumfovali v semifinále domáceho superpohára nad FC Barcelona ( 3:2 ), odvtedy však iba prehrávajú.Najprv nestačili v rozhodujúcej bitke o superpohár na Real Madrid , následne v La Lige podľahli v baskickom Eibare (0:2) a najnovšie utŕžili pohárovú prehru na trávniku treťoligového tímu Cultural Leonesa (1:2 po predĺžení).Madridčania viedli na kastílskej pôde od 62. min po zásahu Argentínčana Ángela Correu. V 83. min však domáci Julen Castaneda delovkou poslal duel do predĺženia a v ňom rozhodol Sergio Benito, keď v 108. min ľavačkou prekonal Antonia Adána."Vytvorili sme si dostatok šancí na skórovanie, ale domáci gólman mal fantastický večer. Súper hral s veľkým nadšením, odohral skvelý zápas a gratulujem mu k postupu. Táto súťaž je krásna, pretože keď v nej chcete uspieť, nemáte priestor na zaváhanie. My nemáme inú možnosť, že sa pozrieť do zrkadla a ďalej poctivo pracovať. Hráčom však naďalej absolútne verím," povedal podľa klubového webu netradične pokojný kouč "rojiblancos" Diego Simeone.Podobne ako národný superpohár, aj Copa del Rey sa od aktuálnej sezóny hrá v upravenom formáte. Všetky kolá s výnimkou semifinálovej časti sa hrajú na jedno stretnutie. V osemfinále sa predstaví 10 zástupcov La Ligy, štyria druholigisti a dvaja účastníci tretej najvyššej súťaže - CD Badajoz a spomenutý Cultural Leonesa.