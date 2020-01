Kjetil Jansrud ovládol super G v Kitzbüheli, tretie miesto sa neudeľovalo

Mayer a Kilde s rovnakým časom

Jansrud už v minulosti v Kitzbüheli vyhral



Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2019/2020



Kitzbühel (Rak.)



Muži - super G: 1. Kjetil Jansrud (Nór.) 1:14,61 min, 2. Matthias Mayer (Rak.) a Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) obaja +0,16 s, 4. Mauro Caviezel (Švaj.) +0,49, 5. Mattia Casse (Tal.) +0,53, 6. Vincent Kriechmayr (Rak.) +0,79



Poradie vo Svetovom pohári (po 22 zo 44 pretekov): 1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 691 bodov, 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 671, 3. Alexis Pinturault (Fr.) 642, 4. Matthias Mayer (Rak.) 592, 5. Dominik Paris (Tal.) 556, 6. Beat Feuz (Švaj.) 497, ... 146. Adam Žampa (SR) 4



Poradie v hodnotení super G (po 4 z 8 pretekov): 1. Matthias Mayer 264 bodov, 2. Vincent Kriechmayr (obaja Rak.), Aleksander Aamodt Kilde a Kjetil Jansrud (obaja Nór.) všetci 236, 5.Mauro Caviezel 205, 6. Marco Odermatt (obaja Švaj.) 163



24.1.2020 (Webnoviny.sk) - Kjetil Jansrud vyhral piatkový superobrovský slalom v rámci Svetového pohára zjazdárov v rakúskom Kitzbüheli. Na trati s dĺžkou 2150 m a prevýšením 540 m bol olympijský šampión zo Soči v cieli o 16 stotín sekundy lepší ako domáci favorit Matthias Mayer.Navlas rovnaký čas ako Mayer dosiahol aj ďalší Nór Aleksander Aamodt Kilde. Znamená to, že tretie miesto sa v piatok na Streifalme neudeľovalo.Prvý pod pódiom zostal Švajčiar Mauro Caviezel s takmer polsekundovým odstupom za víťazom. V cieli klasifikovali 47 z pôvodného počtu 57 pretekárov na štarte. Na čele Svetového pohára zostal Nór Henrik Kristoffersen, poradie v super G vedie Matthias Mayer.Tridsaťštyriročný rutinér Jansrud si zapísal 23. triumf v pretekoch Svetového pohára v kariére, trinásty v super G a prvý po 14 mesiacoch, keď ovládol rovnako super G v Lake Louise.V Kitbzbüheli sa s rukami nad hlavou tešil po druhý raz, pred piatimi rokmi tam ovládol slávny zjazd. Šancu na ďalší triumf bude mať už v sobotu, keď sa na slávnej zjazdovke Streif uskutoční hlavný chod 80. ročníka Hahnenkammu - kráľovská zjazdárska disciplína."Musím sa Rakúšanom ospravedlniť, najmä Matthiasovi Mayerovi. Aj on dnes jazdil výborne a zaslúžil si zvíťaziť. Ale tak to už v športe chodí. Rozhodlo len niekoľko stotiniek," uviedol Kjetil Jansrud, cituje ho potál laola1.at.