Atlético Madrid súhlasilo s angažovaním Álvareza za takmer 95 miliónov eur, ale hráč to ešte neschválil

6.8.2024 (SITA.sk) - Argentínsky útočník Julián Álvarez by sa mal presunúť z Manchestru City do Atlética Madrid za 81,5 milióna libier, čo je v prepočte takmer 95 miliónov eur.Kluby sa dohodli, ale hráč ešte neschválil transakciu. Údajne chce počkať do konca olympijských hier v Paríži, kde Argentína aj s Álvarezom v zostave vo štvrťfinále nestačila na domáce Francúzsko (0:1).Odstupné za hráča sa skladá zo základných 64,5 milióna libier (75 mil. eur) a ďalších 17,1 mil. libier (20 mil. eur) ako potenciálnych príplatkov. Pre anglického šampióna Citizens by to bol rekordný predaj. Prekonal by 50 miliónov libier, ktoré Chelsea zaplatila za Raheema Sterlinga v roku 2022. Uviedol to web BBC Sport.Tréner ManCity Pep Guardiola chcel 24-ročného hráča udržať a začiatkom augusta povedal, že s Álvarezom pred začiatkom sezóny stále počíta.Nakoniec bude asi všetko inak. Podobne ako v prípade Ilkaya Gundogana Riyada Mahreza a Aymerica Laporteho City nebude stáť v ceste hráčovi, ktorý chce odísť. Madridské Atlético sa nedávno dohodlo na podpise zmluvy so stredopoliarom Chelsea Conorom Gallagherom, na definitívu s Álvarezom si ešte musí počkať.