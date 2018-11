Atletico Madrid trápia pred duelom s FC Barcelona zranenia v obrane

Na snímke vpravo hráč Atlética Diego Costa oslavuje svoj gól so spoluhráčom Antoinom Griezmannom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 20. novembra (TASR) - Trénerovi futbalistov Atletica Madrid Diegovi Simeonemu budú v sobotňajšom ligovom šlágri proti FC Barcelona chýbať strední obrancovia Diego Godin, Stefan Savič a Jose Maria Gimenez. Do tréningu sa už vrátil útočník Diego Costa.Španielsky reprezentant Costa sa v utorok zapojil po svalovom zranení, pre ktoré vynechal minulotýždňové prípravného zápasy národného tímu proti Chorvátsku (2:3) a Bosne a Hercegovine (1:0) do tréningového procesu. Na listine zranených zostáva kapitán tímu Godin, ktorého trápi stehenný sval.povedal Uruguajčan pre denník Marca. So zranením navyše laborujú aj ďalší strední obrancovia Savič, ktorého z hry vyradil zranenie lýtkového svalu, resp. Gimenez, ktorého trápi stehenný sval. Argentínčan Simeone tak bude musieť pred sobotňajším šlágrom La Ligy proti lídrovi FC Barcelona narýchlo riešiť zloženie stopérskej dvojice. Jednou z možností je aj povolanie mladíka Francisca Montera z B-mužstva.Trénerovi by mal byť k dispozícii aj čerstvo doliečený ľavý obranca Lucas Hernandez, ktorý môže v prípade potreby tiež naskočiť do stredu obrannej rady.Sobotňajší šláger, ktorého výkop je na programe o 20.45 SEČ, sa odohrá už na novom trávniku, ktorý na štadióne Wanda Metropolitano vymenili po tom, ako sa po zápase Európskej ligy proti AS Monaco viacero hráčov sťažovalo na kvalitu hracej plochy.