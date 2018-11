Futbalisti Poľska 21 zaskočili domáce Portugalsko 21 a idú na ME 2019

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odveta baráže o postup na ME do 21 rokov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Futbalisti Poľska do 21 rokov nečakane postúpili na ME 2019 do Talianska a San Marína. V utorok v odvete kvalifikačnej baráže zvíťazili na pôde Portugalska 3:1 a zmazali manko 0:1 z domácej prehry.V druhom zápase o postup na finálový turnaj bojujú Rakúšania doma s Grékmi, ktorí v prvom domácom súboji prehrali 0:1.Portugalsko -1:3 (0:3)52. Jota – 6. Bielik, 8. Kownacki, 24. Szymański/prvý zápas: 1:0, na ME 2019 postúpilo Poľsko/