Piatok 13.2.2026
Meniny má Arpád
13. februára 2026
Atletico s Hanckom zdolalo v prvom semifinále Španielskeho pohára Barcelonu 4:0
Atletico sa ujalo vedenia už v 7. minúte po vlastnom góle brankára Barcelony Joana Garciu. O sedem minút neskôr zvýšil náskok „Los Colchoneros" Antoine Griezmann.
Futbalisti Atletica Madrid v zostave so slovenským obrancom Dávidom Hanckom zvíťazili v úvodnom semifinálovom dueli Španielskeho pohára nad lídrom La Ligy FC Barcelona 4:0. Vytvorili si tak veľmi sľubnú východiskovú pozíciu pred odvetou, ktorá je na programe 3. marca na Camp Nou. Všetky góly padli v prvom polčase.
Atletico sa ujalo vedenia už v 7. minúte po vlastnom góle brankára Barcelony Joana Garciu. O sedem minút neskôr zvýšil náskok „Los Colchoneros" Antoine Griezmann. Tretí úder zasadil hosťom v 33. minúte Nigérijčan Ademola Lookman - zimná posila z Atalanty Bergamo. V závere polčasu pridal štvrtý gól Julian Alvarez. Barcelona dohrávala s desiatimi, v závere dostal červenú kartu Eric Garcia.
semifinále Španielskeho pohára, prvý zápas:
Atletico Madrid - FC Barcelona 4:0 (4:0)
Góly: 7. Joan Garcia (vlastný), 14. Griezmann, 33. Lookman, 45+2. Alvarez, ČK: 85. Eric Garcia (Barcelona)
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
