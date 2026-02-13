|
Piatok 13.2.2026
Meniny má Arpád
|
13. februára 2026
ZOH 2026 hokej: Slováci nastúpia o 12.10 proti Taliansku v bránke so Stanislavom Škorvánkom, ktorý vystriedal Samuela Hlavaja
Juraj Slafkovský hrá znova v prvom útoku s centrom Adamom Ružičkom a kapitánom Tomášom Tatarom na krídle. Priamy prenos vysiela STVR Šport a HBO Max.
Hrať bude aj Patrik Koch, ktorý v zostave nahradil Michala Ivana. V útokoch nenastali žiadne zmeny.
Útočníci: Juraj Slafkovský, Adam Ružička, Tomáš Tatar (C), Miloš Kelemen, Martin Pospíšil, Pavol Regenda, Adam Liška, Dalibor Dvorský, Libor Hudáček, Samuel Takáč, Matúš Sukeľ, Oliver Okuliar, Lukáš Cingel
Obrancovia: Martin Fehérváry (A), Šimon Nemec, Martin Gernát, Erik Černák (A), Martin Marinčin, Peter Čerešňák, Patrik Koch
Brankári: Samuel Hlavaj, Stanislav Škorvánek
