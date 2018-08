ATLETIKA-ME: Kladivár Lomnický skončil vo finále jedenásty

Slovenský kladivár Marcel Lomnický počas finále na 24. majstrovstvách Európy atlétov v Berlíne 7. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky semifinále:



100 m, 2. beh: 1. Zharnel Hughes (V. Brit.) 10,01, 2. Jak Ali Harvey (Tur.) 10,09, ... 5. Ján VOLKO (SR) 10,31





Berlín 7. augusta (TASR) - Na ME atlétov v Berlíne obsadil v utorňajšom finále v hode kladivom Marcel Lomnický 11. miesto výkonom 72,74. V súťaži mal len jeden platný pokus a do užšieho osemčlenného finále nepostúpil.V dvanástke finalistov mal Lomnický hodený v tejto sezóne siedmy najlepší výkon (77,00), no nič si z toho nerobil. Postupom do finále si vytvoril nástupný mostík, ako sám povedal, na medailový útok. Za najväčších favoritov sa považovali traja osemdesiatmetroví v tomto roku, sezónna jednotka Poliak Nowicki, jeho krajan obhajca prvenstva Fajdek a Brit Miller.V piatom vystúpení na ME 31-ročný Lomnický dobre nezačal a v 1. neplatnom pokuse poslal náčinie do siete. Naopak, na čele sa usadilo duo Poliakov s Fajdekom a Nowickým. A bol to práve Nowicki, ktorý v druhej sérii hodil rovných 80,00 a naznačil svoje vysoké ambície. Lomnického 2. pokus bol príliš krátky, zámerne prešľapol a opäť musel situáciu, tak ako v kvalifikácii, zachraňovať v 3. sérii. Tentoraz mu to nevyšlo a so 72,74 obsadil 11. miesto. Na postup do užšieho osemčlenného finále bolo potrebných minimálne 73,99.V utorok sa usiloval v semifinále aj slovenský šprintér Ján Volko v behu na 100 m postúpiť do večerného finále (21.50). Finišoval na 5. mieste časom 10,31 a so stovkou sa rozlúčil.Do finále postúpili dvaja najlepší plus dvaja najrýchlejší. Volko v 2. behu vyrazil z blokov v 6. dráhe, vedľa seba mal v piatej britský rýchlik Hughesa, európsku tabuľkovú jednotku, ktorý ho mohol strhnúť aj k výnimočnému výkonu. Na priamy postup kandidovali najviac Hughes a Turek Harvey, ďalší šprintér, ktorý už zabehol v kariére pod 10 sekúnd. Predpoklady sa naplnili, no u Volka nádej zhasla, keď finišoval piaty za 10,31. V miernom vetre +0,6 m/s mu nevyšla prvá polovica, v druhej už len márne doháňal stratu. V sumáre semifinále skončil na 13. až 15. mieste, na postup sa žiadalo zabehnúť čas 10,21.