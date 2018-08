Slovenky prehrali na MS v hádzanej do 18 rokov s Rumunkami o gól

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

MS hádzanárok do 18 rokov



A-skupina:



Rumunsko - SLOVENSKO 22:21 (10:11)



Nemecko - Rakúsko 26:17 (14:8)



Poľsko - Angola 26:19 (13:10)



tabuľka A-skupiny:



1. Nemecko 1 1 0 0 26:17 2



2. Poľsko 1 1 0 0 26:19 2



3. Rumunsko 1 1 0 0 22:21 2



4. Slovensko 1 0 0 1 21:22 0



5. Angola 1 0 0 1 19:26 0



6. Rakúsko 1 0 0 1 17:26 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kielce 7. augusta (TASR) - Slovenské hádzanárske reprezentantky do 18 rokov vstúpili do majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie v Kielcoch prehrou 21:22 s Rumunskom.V A-skupine sa najbližšie stretnú vo štvrtok s domácimi Poľkami (18.00). Z každej šesťčlennej skupiny postúpia do vyraďovacej fázy MS štyri najlepšie tímy.