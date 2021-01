Atos implementoval pre Zentivu vôbec prvé riešenie SAP S/4HANA v Microsoft Azure Cloud v strednej Európe

Úspešná implementácia riešenia v priebehu 12 mesiacov

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Atos úspešne implementovala riešenie SAP S/4HANA na Microsoft Azure pre Zentivu, jednu z najväčších farmaceutických spoločností v Európe, ktorá pôsobí v 25 krajinách sveta, vrátane Slovenska. Tím spoločnosti Atos zvládol unikátne nasadenie v rámci plánovaných 12 mesiacov i napriek súčasnej pandémii. Celé nasadenie prebiehalo online a Zentiva nový systém spustila na jeseň roku 2020. Táto implementácia sa pohybuje na hranici dnešných technologických možností. Ide pritom o prvé nasadenie S/4HANA vo verejnom cloude Microsoft Azure v regióne strednej a východnej Európy.Pre spoločnosť Zentiva, rovnako ako pre veľkú časť firiem vo farmaceutickom priemysle, sú systémy na plánovanie podnikových zdrojov (ERP) kritickou súčasťou infraštruktúry. Ich cieľom je mať čo najpokročilejšie aplikácie a infraštruktúru na podporu firemného rastu, ktorá by držala krok s najnovším technologickým pokrokom a vývojom a mohla sprístupniť kvalitné a cenovo dostupné lieky ešte viac ľuďom.Spoločnosť Atos, digitálny líder, Gold Microsoft partner a SAP Platinum partner, navrhla kompletnú Microsoft Azure infraštruktúru a SAP S/4HANA aplikačné prostredie tak, aby zodpovedalo špecifickým potrebám Zentivy i požiadavkám v odbore, ako sú napríklad GxP validácia alebo veľmi vysoká dostupnosť."Kombinácia riešenia S/4HANA s MS Azure bola jedinečná. Išlo o vôbec prvé takéto nasadenie v regióne CEE, a to s požiadavkou dokončenia migrácie do jedného roka. Samotná ročná lehota bola veľkou výzvou. Do plánu ale ešte navyše zasiahli obmedzenia spojené s pandémiou a náš tím približne 70 ľudí sa nemohol stretávať osobne. Väčšina práce, koordinácia a samotné nasadenie preto prebiehali na diaľku," komentuje implementáciu. "Celé riešenie muselo byť ideálne nielen pre daný podnik v Českej republike, ale malo fungovať ako vzorové pre roll out do ďalších podnikov i v zahraničí."Nová platforma SAP S/4HANA podporuje rast Zentivy a jej budúcu digitálnu transformáciu."Pri navrhovaní prostredia SAP S/4HANA v Azure existuje veľa možností, takže sme potrebovali odborníkov, ktorí majú expertízu v Azure i v SAP. Odborné znalosti spoločnosti Atos sa ukázali ako kľúčové pri implementácii SAP S/4HANA v Azure a poskytovali inovatívne nápady a jasné pokyny pri navrhovaní vhodného riešenia, ktoré by nám najlepšie vyhovovalo," povedalVďaka novému riešeniu teraz Zentiva môže používať vlastnú licenciu SAP, znižovať kapitálové výdavky a sledovať náklady na báze finančného modelu Pay-as-you-go. Model, ktorý beží na MS Azure, je nákladovo efektívny s vypočítaným bodom zvratu. Prináša robustné zabezpečenie a ochranu dát pomocou balíčka cloudových produktov a služieb a jednoduchší obchodný rast či inovácie vďaka tomu, že kľúčové systémy bežia v škálovateľnom, flexibilnom prostredí pripravenom na budúcnosť.Informačný servis