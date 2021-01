Život je lepší, keď sme spolu – spájanie UNIQA a AXA promuje silná reklamná kampaň

Televízny spot:







Rozhlasový spot si môžete vypočuť tu



Online spot tu:





Integrácia AXA do UNIQA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2021 (Webnoviny.sk) -Cieľom kampane je informovať verejnosť o spojení dvoch značiek do UNIQA s jediným cieľom – ponúknuť lepšie služby 3 miliónom klientov na českom a slovenskom trhu. Pri jej tvorbe významne pomohla analýza klientov AXA aj UNIQA, ktorá ukázala, že zákazníci oboch spoločností majú množstvo spoločných charakteristík. Integračná kampaň je zároveň prvou spoločnou komunikačnou aktivitou oboch tímov UNIQA a AXA.Centrom kampane jespot, ktorý je spoločný pre slovenský aj český trh, rozdiel je len v ambasádoroch, ktorí značku a spojenie komunikujú. V Česku je to šampión vo vodnom slalome Jiří Prskavec, na Slovensku lyžiarska hviezda Petra Vlhová. Obaja športovci sú tvárami UNIQA už niekoľko rokov.30 sekundový televízny spot je nasadený intenzívne od 15.1. do konca marca na televíznych staniciach skupín JOJ Group aj Markíza Group."Kreatívny koncept je postavený na spájaní dvoch svetov predstavujúcich dve silné značky, ktoré sú vizuálne reprezentované rozdeleným obrazom, spoločne však vytvárajú jeden celok. Hlavná myšlienka spotu "Život je lepší, keď sme spolu", je prezentovaná cez rýmovaný voice over, ktorý odlišuje náš integračný spot od iných reklám a robí ho zapamätateľnejším," vysvetľuje marketingová riaditeľka UNIQA Silvia Vlasková.Od 15.januára do konca marca 2020 bude kampaň nasadená aj vna staniciach Funrádio, Rádio Expres, Anténa Rock, Rádio Vlna, Rádio Jemné a Rádio Slovensko."Aj rádiová verzia spotu je rýmovaná a s motívom spájania dvoch svetov do celku pracuje cez využitie stereo možnosti zvuku. Mužský a ženský hlas začnú hovoriť na striedačku, každý z inej strany, počas spotu sa však postupne spoja do jedného zvukového výstupu," vysvetľuje Silvia Vlasková z UNIQA.Vo februári pribudne do kampane ajbannerová reklama na top slovenských spravodajských weboch, ale tiež na Youtube a sociálnych sieťach. Bude presne cielená na súčasných a potenciálnych klientov podľa ich správania na internete, záujmov a socio-demografických znakov. Outdorová reklama podporí spájanie značiek počas februára a marca. Práve online a outdoorová časť kampane významne dopĺňa komunikáciu smerom na ľudí, ktorí nie sú televíznymi divákmi ani nepočúvajú štandardne rádio."Naším hlavným komunikačným cieľom je informovať klientov a verejnosť o spojení skúseností a know-how dvoch značiek do UNIQA. Vzniká tak ešte silnejší subjekt v poistení a dôchodkovom zabezpečení. Pre zákazníkov sú to niekedy citlivé a komplikované témy, teraz však pre ne získavajú ešte relevantnejšieho partnera," hovorí riaditeľ komunikácie UNIQA Oskar Sekereš.Kreatívny koncept celej kampane vytvorila agentúraa produkčne ju zastrešoval. Televízny spot režíroval. Médiá nakupovala agentúra. Hlavný vizuál kampane sme pripravovali so známym fotografomVďaka integrácii s AXA získala UNIQA na Slovensku 750 000 nových zákazníkov a zvýšila svoj trhový podiel na viac ako 10%, čím si ešte výraznejšie posilnila štvrté miesto na slovenskom trhu. UNIQA tiež prebrala investičné a dôchodkové spoločnosti, čím významne rozšírila finančné služby pre zákazníkov. Fúzia spoločností AXA pod značku UNIQA na slovenskom trhu by mala byť právne ukončená do leta 2021.Informačný servis