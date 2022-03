Atos sa podieľal na úspechu a bezpečnosti Zimných olympijských a paralympijských hier v Pekingu 2022

Orchestrácia digitálnej infraštruktúry pre 187 súťaží

Kľúčové odborné znalosti v orchestrácii

Peking 2022: Fakty a čísla



187 podujatí v programe zimnej olympiády a paralympiády, ktorých výsledky boli takmer okamžite k dispozícii fanúšikom, novinárom a vysielateľom



miliardy divákov



100-tisíc hodín technického testovania



výsledkovú webovú stránku na oficiálnej stránke olympiády a aplikáciu využilo viac ako 64 miliónov ľudí – svetový rekord pre zimné olympiády



vydaných viac ako 250-tisíc akreditácií, ktoré zároveň slúžili ako bezpečný dokument na vstup do Činy



118 802 účastníkov riadených cez systém správy pracovnej sily, vrátane zamestnancov Organizačného výboru olympijských a paralympijských hier a 18-tisíc dobrovoľníkov....



viac ako 850-tisíc bezpečných prenosov údajov z OMS do integrovaných systémov tretích strán



množstvo fyzických serverov o viac ako 30 % nižšie v porovnaní s predchádzajúcimi zimnými hrami – v Pchjongčchangu v roku 2018 ich bolo 257, kým v Pekingu 2022 len 179



22.3.2022 (Webnoviny.sk) -Zimné olympijské a paralympijské hry 2022 v Pekingu sa skončili úspechom. Súťažilo na nich viac ako 3400 športovcov, ktorí sa spoliehali na kľúčové digitálne systémy, orchestrované a zabezpečené spoločnosťou Atos. Tá využila svoje globálne digitálne platformy, infraštruktúru a odborné znalosti orchestrácie. Atos už 30 rokov podporuje olympijské a paralympijské hry a využíva digitálne inovácie, aby si fanúšikovia mohli v reálnom čase vychutnať úspechy športovcov kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení. Nespíme však na vavrínoch: tímy Atosu už začali pracovať na príprave Olympijských a paralympijských hier v Paríži v roku 2024.Atos akoa ako hlavný integrátor riadil a organizoval kľúčové digitálne IT systémy, ktoré prispeli k bezpečnému konaniu hier v Pekingu.Atos dodal viac ako 50 kritických IT aplikácií, ktoré umožnili hladký chod celého podujatia, vrátane 187 súťaží v priebehu jedného mesiaca. Patrili medzi ne napríklad riešenia(OMS), ktorý uľahčil plánovanie a prevádzku (akreditácie, riadenie pracovnej sily, dobrovoľnícky portál, rozvrh súťaží, športové podujatia a kvalifikácie, eHlasovanie) a, ktorý fanúšikom, novinárom a vysielateľom na celom svete prinášal v reálnom čase výsledky jednotlivých súťaží. Atos tiežsvojimi cloudovými bezpečnostnými službami, vrátane Centra bezpečnostných operácií (SOC) a tímu CSIRT, ako aj služieb na detekciu a reakciu na incidenty a hodnotenie zraniteľností.Atos po prvý raz nasadil systémy pre olympiádu. Vznikla tak potreba vytvoriť aplikácie, ktoré by boli kompatibilné s rôznymi IT prostrediami a implementovať inovatívne technológie i nové pracovné postupy, ako napríklad Edge computing a DevOps computing, aby sa posilnila agilita a bezpečnosť celej architektúry. Všetky kritické systémy boli orchestrované v cloude z ústredného centra Atosu pre technologické operácie v Barcelone s využitím odborných znalostí spoločnosti "Olympijské a paralympijské hry v Pekingu 2022 zaznamenali miliardy prístupov naprieč digitálnymi platformami. Je to dôkaz rastúcej popularity a konektivity hier. Pri týchto hrách museli tímy Atosu prejaviť opäť veľkú agilitu, keďže olympiáda v Tokiu 2020 sa konala o rok neskôr ako sa plánovalo," povedal. "Sme hrdí na náš 30-ročný príspevok k olympijskému a paralympijskému hnutiu. Už teraz sa sústredíme na našu ďalšiu výzvu: Olympijské a paralympijské hry v Paríži 2024. Sto rokov po poslednej parížskej olympiáde sme viac ako šťastní, že môžeme hry v roku 2024 privítať v našom domovskom meste. Nepochybne budú výnimočné!""Olympijské hry boli vždy v popredí technologických inovácií. Peking 2022 nebol výnimkou, vďaka nášmu Celosvetovému olympijskému partnerovi, spoločnosti Atos, ktorý hral kľúčovú rolu v našom prístupe a pri orchestrácii IT a pomohol dosiahnuť bezpečné a zaistené hry," povedal"Atos ako TOP partner poskytuje kľúčové služby, ktoré sú hybnou silou olympijského hnutia.""O Atose radi rozmýšľame ako o našom tichom partnerovi. Nevidíme ho, no vieme, že jeho odborníci v zákulisí zohrávajú úplne zásadnú úlohu. Jeho kľúčové systémy pre paralympijské hry nám umožňujú zapájať celosvetové obecenstvo a odovzdávať odkaz inklúzie," povedal"Počas deviatich súťažných dní naši športovci dokázali, že Zmena sa začína športom. Tým, že prepojili, zabezpečili a digitálne sprístupnili pekinské paralympijské hry všetkým zainteresovaným stranám, zohrali tímy Atosu dôležitú úlohu. Atos nám pomohol zdôrazniť, že naše hry sú platformou pre zviditeľnenie, prístupnosť a rovnaké práva pre ľudí so zdravotným postihnutím."