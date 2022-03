Zdravšia alternatíva anglickej špeciality „fish & chips“ v podaní Zdeňka Pohlreicha a Ester Ledeckej

Pripravte si zdravý variant anglickej špeciality fish & chips

Čo budeme potrebovať?



filety z lososa (podľa potreby a počtu ľudí)



citrón



fenikel



jarnú cibuľku



cesnak



cherry paradajky



pór



smotanu



kvalitný rastlinný olej vhodný na tepelnú úpravu



korenie



soľ



Ako na to?

Ako servírovať?

Náš tip:

Kvôli zdĺhavej príprave najprv začneme zemiakmi - tie sa predsa len servírujú spoločne s rybou a zeleninou, ktoré sa robia kratšiu dobu. Nakrájané a osolené zemiaky (aj so šupkou) necháme piecť v kvalitnom liatinovom pekáči s primeraným množstvom rastlinného oleja. Keď sú zemiaky skoro hotové, zamiešame do nich na kolieska nakrájanú jarnú cibuľku a podľa potreby necháme chvíľu dopiecť.Filety z lososa pokvapkáme z oboch strán citrónovou šťavou, osolíme a okoreníme. Okorenené vložíme do rozpáleného oleja (najskôr tou stranou, ktorá bude pri servírovaní hore), pridáme nasekaný cesnak a opekáme. Až ryba "zbledne" zhruba do polovice, otočíme a pečieme už len chvíľku, prípadne môžeme varnú plochu úplne vypnúť. Nakoniec pridáme fenikel a paradajky, a ľahko opečieme.Medzitým si napr. vo woku pripravíme ďalšiu z možných príloh. Na kolieska nakrájaný pór necháme na oleji zmäknúť, osolíme, okoreníme. Nakoniec pridáme trochu smotany a zľahka povaríme.Na dno taniera navrstvíme pór so smotanou, vo výpeku pripravenú zeleninu, alebo pečené zemiaky s cibuľkou. Navrch pridáme lososa a nakoniec všetko ozdobíme pridaním plátku z citróna.