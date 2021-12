Atos sa stal členom Európskej aliancie pre priemyselné dáta, edge a cloud. Svojimi odbornými znalosťami technológií posilní európsku konkurencieschopnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.12.2021 (Webnoviny.sk) - Atos je hrdý na to, že sa stal členom Európskej aliancie pre priemyselné dáta, edge a cloud . Nové združenie po výzve 27 generálnych riaditeľov z európskych spoločností oficiálne predstavila Európska komisia. Cieľom aliancie jea dosiahnuť vedúce postavenie Európy v globálnej dátovej ekonomike. Na Európskom pláne pre technológie a rozvoj , predstavenom Európskej komisii v máji, sa podieľal aj Atos."Sme hrdí na to, že sa pripájame k Európskej aliancii pre priemyselné dáta, edge a cloud a že patríme do prvej vlny členov. Predstavuje to obrovskú príležitosť posilniť spoluprácu medzi používateľmi a poskytovateľmi technológií, podporiť európsku cloudovú a edge infraštruktúru a vytvoriť nový vývoj na trhu prostredníctvom zdieľania dát, dátových priestorov, digitálnych dátových platforiem a v konečnom dôsledku služieb s pridanou hodnotou pre európskych občanov. Ako líder v oblasti bezpečného a dekarbonizovaného digitálneho odvetvia jasne vidíme naše technologické priority v najbližších rokoch v oblastiach cloudu a edge, digitálnej bezpečnosti a dekarbonizácie," povedalAtos sa aktívne zapája do tvarovania európskeho ekosystému okolo cloudu a dát prostredníctvom členstva v radách projektov a združení Gaia-X, IDSA, BDVA a FIWARE. Atos tiež výrazne prispieva k budovaniu "cloud-edge" ekosystému cez rôzne európske projekty ako sú napríklad Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI), Horizon Europe a Európsky obranný fond.Kľúčovú oblasť rozvoja predstavuje pre Atos suverénne cloudovo-edgové kontinuum. Atos spustil " Atos OneCloud Sovereign Shield ", balík riešení, metodík a prevádzkových cloudových služieb na podporu potrieb digitálnej suverenity priemyslu a vlád na celom svete. V tomto kontexte Atos nedávno oznámil spoločnú ponuku suverenity s OVHCloud vo Francúzsku a medzinárodnú suverénnu cloudovú platformu s Dassault Systèmes Informačný servis